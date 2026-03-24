Maxidok Thunderbolt 5, da UGREEN le nuove docking station all-in-one

Per venire incontro a una platea sempre più ampia di utenti, l’azienda ha presentato tre prodotti molto potenti per ampliare le capacità e le connessioni dei laptop. Uno di questi è specifico per gli utilizzatori di Mac mini

I laptop diventano sempre più sottili, sempre più leggeri e a farne le spese sono, spesso, le porte di connessione. USB-A sempre meno presenti,le poche USB-C, l'assenza di porte di rete o di jack per le cuffie. Ma nonostante l’uso del cloud stia spesso eliminando la necessità di alcune di queste porte, bisogna considerare che la domanda di dati più veloci, uscite multi-display e storage esterno continua ad esserci e, in alcuni casi, anche ad aumentare. Vedi alla voce: smart working. Per ovviare a questo problema UGREEN ha lanciato la linea Maxidok compatibile con la tecnologia Thunderbolt 5. Tre strumenti potenti, progettati - spiegano - per accelerare i flussi di lavoro creativi e aiutare gli utenti a massimizzare la propria produttività.

Le caratteristiche principali

Dicevamo che i prodotti presentati da UGREEN sono tre: il Maxidok 10-in-1 Mac mini, il Maxidok 10-in-1 e il più potente Maxidok 17-in-1. Quest’ultimo prodotto - il più completo - offre ben 17 porte per dati, video, rete, archiviazione e ricarica. Supporta un’uscita video singola fino a 8K 60 Hz oppure due a 6K 60 Hz, ha una porta di rete integrata 2.5GbE ed è stato testato per rimanere a basse temperature anche per tante ore sotto sforzo. A bordo anche il lettore di schede di memoria e ben 3 jack audio da 3,5 millimetri: è certamente il prodotto adatto ai professionisti.

La Maxidok 10-in-1 Thunderbolt 5 è il prodotto adatto a tutti, anche ai non professionisti, e ha a bordo tutte le porte principali per gestire video, dati, schede di memoria, networking e ricarica. La versione per Mac mini, infine, è stata progettata apposta per il “piccolo” di casa Apple, supporta nativamente il doppio schermo e, grazie al suo form factor, integra un dissipatore di calore interno in alluminio e una ventola intelligente a controllo termico che lavorano insieme alle prese d’aria inferiori del Mac mini per creare un sistema di raffreddamento ancora più efficace. Tutti e tre i prodotti, ci spiegano, hanno le stesse caratteristiche: sono pensati per creator, sviluppatori e utenti esperti che necessitano di più porte senza sacrificare velocità o stabilità, con trasferimenti Thunderbolt 5 fino a 120 Gbps, espansione SSD M.2 e supporto multi-monitor avanzato, sia su macOS che su Windows. Prezzi, si parte da 239 euro con sconti e promozioni per il periodo di lancio.

I benefici di Thunderbolt 5

In attesa di provare i nuovi prodotti - la recensione arriverà su Sky TG24 il prossimo mese - possiamo intanto mettere in luce le caratteristiche dello standard Thunderbolt 5: ha una maggiore grandezza di banda rispetto alla versione 4 (da 40 Gbps a 80 Gbps - fino a 120 Gbps in modalità unidirezionale) e quindi rende il trasferimento di dati molto più veloce. Permette inoltre configurazione multi-display avanzate grazie al supporto per DisplayPort 2.1 che in ambiente Windows riesce a gestire fino a tre monitor in alta risoluzione. E poi una larghezza di banda maggiore PCIe aumentata fino a 64 Gbps: questo significa che è possibile connettere una gamma più ampia di hard-disk SSD esterni ad alte prestazioni o schede grafiche esterne. Un prodotto dunque, ci spiegano da UGREEN, all-in one, in grado di offrire trasferimenti di dati ultra-veloci, gestire simultaneamente più attività ad alto carico, il tutto con meno colli di bottiglia.