ASUS ExpertBook Ultra, il pc ultraleggero per il business mobile

L’azienda taiwanese specializzata in informatica presenta un nuovo pc leggerissimo, resistente e soprattutto potente pensato per il lavoro in mobilità. L’abbiamo provato in anteprima

ASUS annuncia l’arrivo anche in Italia di ExpertBook Ultra, il suo notebook professionale più avanzato, progettato per manager, professionisti e in generale per chi necessita di un dispositivo leggero, resistente e sicuro. Il nuovo modello della linea business si distingue per un telaio in lega di magnesio‑alluminio lavorato CNC, uno spessore di appena 1 cm e un peso che parte da 0,99 kg. È un portatile pensato per durare un’intera giornata lavorativa: i vertici italiani parlano di autonomia fino a 26 ore, al punto da poter lasciare il caricatore a casa. La resistenza rispetta gli standard militari e include porte rinforzate, mentre il display Tandem OLED 3K con vetro Corning Gorilla Matte promette elevata luminosità, maggiore protezione e un comfort visivo superiore grazie alla finitura opaca.

ASUS ExpertBook Ultra

Le caratteristiche tecniche Il cuore del nuovo ExpertBook Ultra è il processore Intel Core Ultra, accompagnato da una NPU capace di raggiungere i 180 TOPS nelle configurazioni più “spinte” e supportata dal sistema di dissipazione ExpertCool, progettato per mantenere prestazioni elevate anche quando il computer è chiuso e collegato a una docking station. ASUS punta inoltre molto sull’esperienza d’uso: la tastiera è pensata per un comfort di scrittura prolungato, mentre l’audio è affidato a un sistema a sei altoparlanti con woofer a doppio magnete e tweeter dedicati. La dotazione di porte è orientata alla produttività, con doppia Thunderbolt 4 Type‑C e un design complessivo che integra tutto il know‑how dell’azienda in ambito business, permettendo di affrontare un’intera giornata di lavoro senza compromessi.

ASUS ExpertBook Ultra