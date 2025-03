Nasce Plansaround, l’app che porta le conoscenze digitali nel reale

Un’app che punta a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono costruire relazioni vere, fuori dal mondo virtuale. È l’obiettivo di Plansaround, social network che sarà disponibile dal 3 di aprile.

Come funziona e in cosa consiste

“I social - ci spiegano - hanno cambiato il nostro modo di comunicare ma spesso rischiano di trasformarsi in strumenti di isolamento anziché di connessione. Plansaround punta a riportare la socialità del mondo digitale a quello reale, aiutando le persone a incontrarsi, condividere passioni e creare relazioni autentiche”. Il social, dunque, vuole favorire il contatto dal vivo tra persone e si pone l’obiettivo di trasformare i legami creati online in esperienze concrete. Diverse le funzionalità, a partire dalla possibilità di creare eventi: gli utenti, infatti, possono organizzare ritrovi e accettare altri membri della piattaforma creando occasioni di socializzazione che vanno dal cinema all'aperitivo, dal ristorante alla partita di calcetto. L’algoritmo abbina gli utenti in base agli interessi comuni consentendo di entrare in contatto con persone che condividono vere passioni. L’app, poi, è in grado di proporre esperienze da condividere come corsi, workshop, escursioni guidate e dà la possibilità anche di proporre eventi a pagamento.

Un progetto nato sette anni fa

Il social è stato creato da Roberto Rubuano, Ruben Bonura e Giovanni Mirabella, da un’idea nata nel 2018 come risposta alla crescente solitudine alimentata dai social tradizionali. Dopo un rallentamento dovuto alla pandemia il progetto ha ripreso piede con il supporto di nuovi partner e una campagna di fundraising. Plansaround farà prima un debutto ufficiale a Milano, poi in altre città d’Italia fino a conquistare - questa è l’idea dei fondatori - anche l’Europa.