Mate X6, il nuovo pieghevole elegante e potente di HUAWEI

Due i display presenti sul Mate X6, entrambi OLED: quello esterno da 6,45 pollici con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 2.500 nits; quello interno da 7,93 pollici sempre con refresh rate adattivo 1-120 e 1.800 nit di picco. Sono entrambi di ottimo livello a nostro avviso, in tutte le condizioni di luce in cui li abbiamo testati. E la linea divisoria centrale dello schermo interno praticamente non si vede se non in controluce. Il processore è un Kirin (che secondo molti analisti non è avanzato come gli ultimi Snapdragon o Apple Silicon) ma che noi abbiamo comunque trovato veloce e scattante. Lato memoria, in Italia il telefono è venduto nella configurazione con 12 gigabyte di Ram e 512 gigabyte di spazio di archiviazione. Infine, a bordo è presente una batteria di ottimo livello da 5.110 mAh in grado di accompagnarci da mattina a notte fonda anche nelle giornate più impegnative. Con la ricarica cablata da 66W HUAWEI SuperCharge (adattatore presente in confezione) il telefono si ricarica, nelle nostre prove, dallo 0 al 100% in poco più di 50 minuti (30% in 10 minuti, 53% in 20, 74% in mezzora, 88% in 40 minuti). Presente la compatibilità con la ricarica wireless HUAWEI SuperCharge da 50W.