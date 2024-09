Astro Bot, il platform per PlayStation 5 che piace a tutti

Astro Bot è un nuovo titolo, sviluppato dal Team Asobi, con protagonista il simpatico robottino già apparso in Astro Bot: Rescue Mission (uscito su PlayStation VR) e in Astro's Playroom, una tech demo pre-installata su ogni PS5, che mostra nel dettaglio le funzionalità della console e, in particolare del controller DualSense. Il robot incontrerà oltre 150 personaggi ispirati ad alcune delle più iconiche uscite su PlayStation nel corso dei suoi primi 30 anni

Oramai lo possiamo dire, Astro Bot è così famoso che è diventato la mascotte di PlayStation. È un gioco semplice, bastano pochi tasti per divertirsi ed entrare in un mondo tutto da giocare.

In principio gli sviluppatori di Asobi lo avevano pensato per celebrare la nuova console PS5 e per mettere in chiaro tutte le potenzialità del nuodo pad.

Oggi Astrobot inizia una nuova storia e una nuova era. In questo, diciamo primo vero capitolo, il robot deve recuperare tutti i bot sparsi per il cosmo e ricomporre la navicella a forma di console distrutta dopo l'attacco di un alieno. Ci sono tanti livelli da scoprire e superare. Il game è molto fluido e riesce a far emergere tutte la potenzialità del Dual Sense. Ci aspettiamo che venga implementata la possibilità di giocare anche in coppia.