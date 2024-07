Energia green per la casa con il fotovoltaico di Ecoflow

A NOW abbiamo costruito un impianto fotovoltaico da giardino grazie ad Ecoflow. Si tratta di un'azienda cinese leader nel settore e in particolare nelle soluzioni di accumulo di energia. Un sistema che permette di sfruttare per la casa l’energia solare sia di giorno che di notte sfruttando la batteria di accumulo di energia di riserva

Dopo aver individuato il punto giusto si inizia con l'installazione dei due pannelli con relativo supporto, poi si collega tutto all'inverter e alla power station. Bisogna trovare un posto ideale anche alla batteria che deve rimanere all'interno della casa. Grazie alle prolunghe e ai cavi piatti per passare sotto agli infissi tutto è più semplice. Poi occorre registrare ogni singolo prodotto all'app Ecoflow e collegarlo al wi-fi di casa. Stesso procedimento anche per le prese smart.

Assemblare il kit non è semplicissimo ma nemmeno impossibile, l'importante è studiare e leggere bene prima le istruzioni e poi iniziare il montaggio. Sarebbe meglio essere in due ma noi ci siamo riusciti anche da soli.

Energia pulita per la casa

A questo punto l'impianto è pronto per produrre e accumulare energia dal sole.

Attraverso l'app possiamo decidere come smistare le fonti di energia tra casa e batteria, a chi dare priorità e naturalamente monitorarne la produzione.

È possibile tenere traccia dell’energia solare auto-prodotta e del denaro potenzialmente risparmiato, ottenendo una visione chiara sui consumi domestici.

Molto importanti sono le prese smart a cui possiamo collegare elettrodomestici come la macchina del caffè e - perché no - anche la lavatrice. Durante il giorno, l’impianto genera energia, con cui “aiuta” i consumi domestici e ricarica la batteria. Quando non c'è più sole quella immagazzinata nella Power Station viene riversata nell’impianto. La batteria, della capienza di 2 kwh si può anche staccare e portare in viaggio, si possono collegare cellulari da ricaricare, computer e piccoli elettrodomestici. Il costo totale è di quasi 1.600 euro.