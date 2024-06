Revolut: con 2 milioni di clienti siamo la più grande neobank d'Italia

Revolut ha annunciato di aver raggiunto i due milioni di clienti in Italia, diventando così la più grande “neobank” del mercato. Una crescita, spiegano, che è stata esponenziale negli ultimi anni, da quando l’azienda ha lanciato la sua app nel mercato italiano a settembre 2017 e poi ha raggiunto il primo milione di clienti negli ultimi mesi del 2022. Revolut è diventata l’applicazione di finanza più scaricata in Italia nel mese di maggio 2024, confermandosi anche la banca digitale che è cresciuta maggiormente nell’ultimo anno.

Le funzonalità del futuro, arrivano i prestiti

Raccontano da Revolut che nell’ultimo anno gli italiani hanno effettuato oltre 160 milioni di transazioni utilizzando l’app, con un incremento dell’84 per cento rispetto all’anno precedente. L’ambizione di Revolut in Italia e nel mondo è consentire ai clienti di gestire il proprio denaro in modo semplice, conveniente e “senza frizioni”, rilasciando costantemente nuove funzionalità. Tra queste, ad esempio, la possibilità di effettuare pagamenti pagoPA senza commissioni su bollette e tasse, il cashback durante la prenotazione degli alloggi di viaggio, l’app per ragazzi, gli strumenti antifrode e le piattaforme di investimento. E per quest’anno cosa ci aspetta? Nel 2024, spiegano da Revolut, sono previste diverse novità tra cui i prestiti personali e altre soluzioni di risparmio “che saranno - promettono - tra i prodotti più flessibili e competititvi sul mercato”.