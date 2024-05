Sportradar, I. A. e realtà aumentata sbarcano nel tennis

La tecnologia utilizza l’intelligenza artificiale per creare animazioni basate sui dati ed è stata usata durante la diretta dei match maschili dei tornei del circuito ATP e dell’ATP Challenger Tour. Lo spettatore, in particolare, può vedere e analizzare in tempo reale ogni statistica riferita ai giocatori in campo, dalla velocità dei colpi al numero di ace, dalle percentuali di prime palle di servizio al numero di errori. La piattaforma permette di arricchire il racconto dei match e fornire agli spettatori una maggiore comprensione di ciò che sta succedendo in campo, ed è pensata soprattutto per tv, piattaforme video e servizi di scommesse, che grazie a sovrapposizioni animate possono aggiungere valore alla loro produzione, migliorando l’esperienza visiva.

“Una tecnologia in grado di rivoluzionare la resa visiva dello sport”

Secondo Sportradar, nelle parole del senior vice president del settore audiovisivo Patrick Mostboeck, la tecnologia sarà in grado di rivoluzionare la resa visiva dello sport. Sul campo una telecamera fissa registra l’azione, con i movimenti della palla che vengono trasformati in dati di tracciamento e convertiti attraverso computer vision e intelligenza artificiale in grafica, che poi viene sincronizzata e "sovraimpressa" sulle immagini in diretta proprio durante o al termine dell’azione. "È una soluzione avvincente - spiega Mostboeck - che ci offre l'opportunità di coinvolgere lo spettatore e migliorare la sua esperienza dell'azione con qualcosa che non ha mai visto prima. Questa tecnologia - aggiunge - è maturata negli ultimi due anni e alimentandola con i dati si creano contenuti che incontrano davvero il favore del pubblico”. 4Sight - testata durante centinaia di eventi di tennistavolo - è stata già utilizzata nei tornei di tennis di Indian Wells e anche durante gli Internazionali BNL d’Italia. A partire dal 2025 sarà disponibile per le partite di basket ed è allo studio un servizio simile anche per il calcio.