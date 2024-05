Tapo C425, la nuova telecamera smart senza fili di TP-Link

Batteria di lunga durata, intelligenza artificiale per distinguere persone, auto o animali, ideale per un monitoraggio all’interno o all’aperto: sono le caratteristiche principali della nuova telecamera proposta dal brand dedicato alla smart home di TP-Link

TP-Link ha presentato, nell’ambito del suo brand Tapo dedicato alla smart home, una nuova telecamera dal prezzo interessante, la Tapo C425 , che si caratterizza per avere una batteria di lunga durata, essere senza fili e facilmente installabile sia all’esterno che all’interno. L’abbiamo provata per monitorare la nostra abitazione (e la nostra gatta Penny) per oltre un mese, ecco com’è andata (molto bene) e tutte le caratteristiche.

Tapo C425 è una telecamera compatta e allo stesso tempo resistente alle intemperie, grazie alla certificazione IP66. Ha una base magnetica e un kit di fissaggio a parete che permettono l’installazione in modo semplice praticamente dappertutto (su un muro, un balcone, una superficie piana) e anche di modificarne l’orientamento in maniera immediata. A bordo una batteria di lunga durata da ben 10.000 mAh: permette un'autonomia (che non siamo ancora riusciti a testare, avendo usato la telecamera solamente per un mese) di addirittura 300 giorni con una sola carica. Chi installa la telecamera all’aperto e vuole una carica praticamente “infinita” può abbinare C425 al pannello solare A200 di TP-Link.

Le funzioni principali

Tapo C425 offre una risoluzione video fino a QHD 2K, un angolo di visione di ben 150 gradi e la visione notturna a colori grazie al sensore Starlight e ai faretti integrati. Moltissime le funzionalità smart di rilevamento, attivabili attraverso l’app. Attraverso l’intelligenza artificiale la telecamera è in grado di riconoscere persone, animali e veicoli consentendo l’invio di notifiche mirate e riducendo i falsi allarmi (la telecamera ad esempio se attivata non ci segnalerà che il nostro gatto sta camminando per la stanza, ma ci segnalerà che una persona non autorizzata è entrata in giardino); attraverso l’app è anche possibile specificare le aree di rilevamento: si tratta di una funzione utile se ad esempio installiamo la telecamera in balcone e inquadriamo un pezzo di strada pubblica o una porzione di balcone di un altro inquilino.

Tante funzionalità smart a un prezzo onesto

Tapo C425 è dotata di allarmi sonori e luminosi personalizzabili: oltre ad avvertirci tramite app se qualcosa non va, può attivare una sirena o far lampeggiare i faretti, scoraggiando così eventuali malintenzionati. La videocamera offre la possibilità di archiviare video in locale (tramite schedina microSD) o in cloud (su server Tapo Care - a pagamento). Presente la compatibilità con i principali assistenti vocali.

Tra i pochi lati negativi, manca compatibilità con Apple HomeKit e con il nuovo protocollo Matter per la smart home. Nella nostra prova possiamo ritenerci molto soddisfatti dal comportamento della telecamera e anche dalle funzionalità di intelligenza artificiale offerte. La telecamera Tapo C425 è venduta al prezzo di 149,99 euro.

Pro e Contro

PRO



Funzionalità di I.A. per il monitoraggio e la sorveglianza

Semplice da installare e da utilizzare

Batteria di lunghissima durata

CONTRO