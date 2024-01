HFX, il nuovo concetto di aspirazione targato Hoover

HFX è un prodotto sviluppato seguendo l’approccio 5 stelle, cioè soluzioni che garantiscono performance e durate al top, facilità di utilizzo, manutenzione senza stress e affidabilità. Il prodotto include una garanzia di 5 anni e richiede un livello di manutenzione minimo, anche grazie alla tecnologia anti-twist della spazzola principale, che riduce la formazione di grovigli di peli e capelli raccolti.

Difficile metterlo all'angolo



Lo stress test per eccellenza è la pulizia degli angoli. Sono le aree più difficili da raggiungere e pulire ma con HFX non abbiamo avuto particolari problemi. Merito di un’innovazione Hoover: il Corner Genie. In un solo gesto, questo aspirapolvere, cambia la sua conformazione. Una soluzione integrata ed estremamente manovrabile, studiata per raggiungere meglio e più facilmente ogni zona della casa, specialmente quelle più difficili da pulire come gli angoli e le scale. Inoltre, grazie al design slim, è possibile piegare HFX con un solo movimento, dimezzando lo spazio occupato per riporla anche negli spazi più ristretti. Grazie al modello Pets in prova non abbiamo avuto problemi nel rimuovere i peli di Rino, simpatico cucciolo di Australian Shepherd.