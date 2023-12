TCL 40 NXTPAPER, il display diventa un foglio di carta

Chi non ha mai provato un po’ di mal di testa tornando a casa la sera al termine di una lunga giornata? Le ragioni possono essere tante, ma una delle motivazioni più diffuse è certamente l’iper-esposizione allo schermo dei nostri smartphone. Per provare a ridurre questa problematica è stato sviluppato uno smartphone con un display mai visto prima: TCL 40 NXTPAPER, disponibile anche in versione 5G, è il primo – e al momento unico – smartphone al mondo a offrire un’esperienza visiva completamente diversa da quella cui siamo abituati.

Come un foglio di carta

L’effetto, come suggerisce il nome, è quello di una lettura, su una sorta di futuristico foglio di carta. L’idea è targata TCL, pioniere nella produzione di schermi elettronici. La tecnologia, interamente sviluppata dal brand, si chiama NXTPAPER: già disponibile su tablet e laptop viene estesa ora anche su smartphone Android. Molteplici i benefici per la vista: massimo confort per gli occhi grazie alla funzionalità antiriflesso ottenuta producendo una texture opaca simile alla carta; ridotte emissioni di luce blu; un sensore integrato che regola automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore in base all'ora e all'ambiente; possibilità per l’utente di scegliere la visione a colori oppure un'esperienza in bianco e nero in base alle proprie preferenze. I vantaggi sono notevoli: lo abbiamo provato per intere giornate e la vista, in effetti, ne esce molto meno affaticata. Anche l’effetto tattile del dito sul display è più fluido e piacevole: il tocco sulla superficie è più scorrevole e non lascia aloni né impronte digitali. "Con il 2023, TCL ha raggiunto un traguardo significativo nella missione di portare la propria proposta di display NXTPAPER su schermi intelligenti a prezzi competitivi", commenta Aaron Zhang, CEO di TCL Communication. “Questo combina il comfort per gli occhi e la sensazione di leggere su carta con la comodità della tecnologia moderna, tutto in un unico prodotto".

Prezzi e dettagli

I vantaggi non riguardano solo il display. Un altro punto a favore è la batteria: con un uso regolare, questo smartphone resiste tranquillamente un’intera giornata senza necessità di essere ricaricato. E poi c’è il prezzo, davvero competitivo: 199,90 euro per la versione "base" e 249,90 euro per la versione 5G. Lo smartphone dispone di uno spazio di archiviazione di 256GB e 8GB di RAM con un'ulteriore espansione virtuale di 8GB di RAM (la più ampia in questa categoria di prezzo di smartphone). TCL 40 NXTPAPER è dotato di un display FHD+ NXTPAPER da 6,78", doppi altoparlanti e audio 3D powered by DTS, per un'esperienza audiovisiva coinvolgente. Lo smartphone è dotato di una fotocamera selfie da 32MP. Il sistema a tripla fotocamera posteriore da 50MP si completa con una lente ultra-wide da 5MP e un sensore macro da 2MP. Va detto, per chiarezza, che sebbene la qualità dei video sia comunque ottima, la resa Nxtpaper porta ad avere nelle immagini che risultano leggermente più piatte, con minore contrasto di chiaro e scuri, rispetto al classico display. Ma è un limite superabile se si guarda ai notevoli benefici della vista. Mentre rimane eccellente – e senza alcun difetto – la qualità di lettura dei testi, su qualsiasi sito: facile e piacevole come leggere un libro o un giornale. Anzi meglio: come un foglio di carta che si trasforma e si adatta a seconda delle esigenze.