Da Philips Hue ecco le luci di Natale smart Festavia

Le luci smart per l’albero di Natale vanno sempre più per la maggiore, e Philips Hue non sta a guardare e propone le luci Festavia, in grado di rendere l’albero di Natale intelligente

Come funzionano

Disponibili in tre diverse versioni (con cavo da 8 metri con 100 luci LED, con cavo da 20 metri con 250 LED, con cavo da 40 metri con 500 LED), le luci di Natale Festavia si possono installare sia all’interno che all’esterno e possono essere appese, oltre che sugli alberi, anche per le scale, sui balconi, nei giardini, sui tetti. Attraverso l’app è possibile attenuare o intensificare la luminosità, controllare l’accensione, cambiare i colori delle luci. Presente la compatibilità ovviamente con i principali ecosistemi della smart home e assistenti vocali.

Luci in armonia con tutta la casa

Facendo parte dell’ecosistema Philips HUE, le luci natalizie possono anche essere sincronizzate con le altre luci della stanza o possono brillare a ritmo di musica collegate a Spotify. Tra i vari effetti delle luci Festavia, il camino, la candela, lo scintillio, la luce brillante, l’effetto prisma e l’effetto opale con colori pastello. Il prezzo di partenza è di 119,99 euro.