Zenbook S 13 OLED, il nuovo leggerissimo portatile di Asus

Abbiamo provato il nuovo laptop proposto da Asus che si caratterizza per essere potente e allo stesso tempo leggerissimo ed è, a nostro avviso, uno dei laptop più vicini ad essere considerato “la versione Windows del MacBook Air”. Ideale per chi viaggia e si muove molto e ha bisogno di un sistema affidabile, ecco la nostra recensione

Il nuovo laptop di Asus è un vero e proprio peso piuma: solo un kilo, con un profilo da poco più di un centimetro, che lo rende super-portatile e trasportabile facilmente in mano, in borsa, in uno zaino piccolo. A livello di prestazioni troviamo un processore Intel Core i7 di 13esima generazione con 32 gigabyte di Ram e uno spazio di archiviazione da un terabyte. A bordo troviamo anche una batteria (da 63 Wh), una porta HDMI per connessione a monitor esterni, due porte USB-C Thunderbolt 4, una porta USB tradizionale (che non guasta mai!) e il jack per il collegamento a cuffie con filo. Su questo laptop è presente la certificazione Intel Evo che garantisce portabilità e prestazioni. Ottimo il display da 13 pollici OLED Asus Lumina certificato Dolby Vision con una resa cromatica Pantone Validated con una resa dei colori top e ottimi livelli di nero. Tra l’altro per ottenere delle dimensioni così ridotte, spiegano da Asus, il pannello OLED è stato appositamente progettato e personalizzato riducendo le dimensioni del 30 per cento. Stessa cosa per i circuiti interni, stampati con un minor numero di strati e una maggiore densità di cablaggio.

Si chiama Zenbook S 13 OLED ed è uno dei nuovi laptop di punta di Asus che si caratterizza per essere super-leggero e portatile e allo stesso tempo potente e affidabile. L’abbiamo portato con noi in trasferta, lavorando tra treni, aeroporti e panchine e siamo rimasti molto soddisfatti. Ecco le caratteristiche principali.

Un laptop leggero e potente

A livello software troviamo la suite MyASUS che permette di controllare gli aggiornamenti del sistema, impostare le preferenze della batteria, la velocità della ventola (particolare la modalità “sussurro”, che annulla quasi del tutto il rumore della ventola), gli effetti audio e video, la funzionalità Tru2Life che migliora i video grazie ad algoritmi software. A bordo è presente anche una telecamera IR FHD con effetti visivi potenziati dall’intelligenza artificiale e tecnologie di cancellazione del rumore in grado di eliminare i rumori di sottofondo per massimizzare solo la nostra voce. Presente anche la compatibilità con lo standard veloce Wi-Fi 6E; audio di tutto rispetto grazie alle casse firmate Harman Kardon con suono certificato Dolby Atmos. Preciso il trackpad, comoda la tastiera, lo schermo purtroppo non è touch.

Un laptop attento all’ambiente

Asus Zenbook S 13 OLED è venduto in due colori: Basalt Grey (che Asus ci ha inviato in prova) e Ponder Blue. Il dispositivo, spiegano dalla casa madre, è “il Zenbook più ecologico mai realizzato”: senza addentrarci troppo in tutti gli accorgimenti inseriti sul laptop, citiamo la certificazione EPEAT Gold, che significa che il computer ha un impatto ambientale positivo per tutto il ciclo di vita, dalla produzione all’imballaggio; presenti metalli e plastiche riciclate e un’elettronica priva di alogeni.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

Ci riteniamo pienamente soddisfatti dopo le nostre tre settimane di prova, effettuata soprattutto il mobilità. A nostro avviso ASUS Zenbook S 13 OLED è una delle più valide alternative, nel mondo dei pc Windows, al MacBook Air di Apple e ci sentiamo di consigliare questo pc a tutti coloro che lavorano in mobilità, che viaggiano molto, che si spostano da un ufficio a un altro. Proprio per il fatto che questo pc è pensato per essere utilizzato “in giro” abbiamo sentito la mancanza del supporto alla sim card per collegarsi a internet in mobilità da qualsiasi luogo senza doversi affidare a reti Wi-Fi. Parliamo di prezzi: di listino il prezzo di partenza è di 1.599 euro ma online si trova scontato.

Pro e Contro

PRO

Leggero e ultra-portatile

Potente e affidabile

CONTRO