Philips The One, ambilight e Google TV a 65 pollici

Il nuovo Philips The One ha tutto per essere la tv di casa. Design moderno, tante funzionalità e qualità con giusto prezzo. Abbiamo provato l'imponente 65 pollici, si posiziona tra i modelli entry level e il costo suggerito è di quasi 1300 euro. Ecco la nostra recensione

Quando accendi il The One, colpisce subito la retroilluminazione ambilight su tre lati, valore aggiunto di Philips per stile e innovazione. Si possono scegliere le diverse intenistà e colore in base all'audio o alle immagini. C'è anche ambisleep, una funzione che permette di spegnere la tv impostando uno sfondo per conciliare il sonno. O la sveglia per iniziare la giornata con una musica o immagine preferita.

Non è un televisore sottile e nemmeno leggero. Ha una bella cornice e un piedistallo centrale robusto. Non c'è la soundbar.Niente Android, con The One si passa a Google tv con l'integrazione di Chromecast. Il menu di navigazione è facile da usare e intuitivo. Il display è a led con risoluzione Ultra Hd 4k. La velocità di aggiornamento nativa è di 120 hz. Grazie al processore Philips P5 le immagini sono più brillanti e i colori vivaci. Il top si raggiunge decisamente con i contenuti in 4k dove The One dà il meglio di sé. Anche con i videogames va bene, grazie alla porta HDMI da 120 hz dedicata. L'audio è soddisfacente in rapporto alla fascia di prezzo.