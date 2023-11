Aspettando la slim, le ultime novità dal mondo PlayStation

E mentre da domani la tanto attesa PlayStation 5 formato slim arriverà finalmente anche in Italia, abbiamo incontrato nei nostri studi di Sky TG24 Marco Saletta, General Manager Sony Interactive Entertainment Southern Europe e Territory lead Italy. Una bella chiacchierata per parlare di PlayStation a 360 gradi: giochi, Portal, Access, Natale e Black Friday. Ecco la nostra intervista

"Gli utenti di PlayStation potranno trovare la console in promozione presso tutti i retailers e su PlayStation direct. Siamo in promozione su tutte le insegne italiane. Lo sconto e l'offerta vale su tutti i bundle e su tutti gli stand alone presenti in stock dai clienti e non vediamo l'ora di raggiungere nuovi target di consumatori".

"La scorsa settimana abbiamo lanciato una campagna in linea con i valori del brand, una campagna dove si richiama l'emozione che il brand PlayStation sa evocare nei giocatori di tutto il mondo. Siamo confidenti che i risultati ci stanno dicendo che stiamo lavorando molto bene per ingaggiare i consumatori già di PS e nuovi consumatori".

"Console per tutti, i nostri retailers stanno facendo stock abbondanti in vista del Black Friday e del Natale. Bisogna quindi solo andare nei negozi e acquistare il prodotto".

"E' un dato che ci soddisfa molto ed è in linea con le aspettative di vendita dell'anno. I 47 milioni che tu citavi sono il venduto ai retailers di tutto il mondo. La domanda per videogiochi e console è molto alta. Il consumatore continua a rispondere all'offerta di PS in maniera molto importante e molto significativa e direi che siamo in linea con le stime che aveva fatto l'azienda".

"Abbiamo annunciato due periferiche, una è PlayStation Portal che è appena arrivata sul mercato, l'altra è PlayStation Acces Controller. Portal riguarda un utilizzo domestico dellaPS fuori dallo screen principale e quindi dando la possibilità alle famiglie che dovessero avere il televisore di casa occupato di poter giocare connettendo il Portal alla PlayStation attraverso il wifi di casa e quindi offrendo un'opportunità in più di intrattenimento e di gioco. Per quanto riguarda Access siamo particolarmente orgogliosi, E' un device che permetterà al mondo dei disabili di poter interagire con la console potendo strutturare in maniera molto personalizzata il dual sense secondo quelle che sono le esigenze di gioco di ciascun individuo. Ha già riscosso grandissimo credito presso la comunità dei videogiocatori di tutto il mondo, ha vinto un paio di premi sia negli Stati Uniti che in Giappone riguardo le caratteristiche di facilitazione al gioco da parte dei nostri consumatori".

"Il 2023 è stato l'anno del visore. Siamo molto contenti per altro di presidiare la realtà virtuale con un nuovo visore che ha tutta una serie di futures aggiuntive rispetto a quello precedente. Nel 2024 continueremo a offrire esperienze di realtà virtuale ai nostri consumatori con nuovi titoli e siamo convinti che sia una frontiera da esplorare per il videogioco anche guardando avanti negli sviluppi futuri".

C'è un titolo in particolare che ti appassiona?

"Sono stato per anni appassionato di Uncharted, li ho giocati tutti e devo dire che con God of War secondo me siamo riusciti a fare un passo avanti. La saga di God of War è anche un caracter che mi ha stimolato molto, sono ancora ingaggiato e mi piace molto".

Nell’era dell’intelligenza artificiale come si pone PlayStation? Rivoluzionerà l’esperienza videoludica?



"L'intelligenza artificale sta entrando in tutti i campi dell'innovazione, dell'informazione e dell'intrattenimento. Siamo sicuri che entrerà anche nel videogioco. Oggi è difficile prevedere quale sarà la direzione ma noi siamo qui per ascoltare e capire come avverrà".

Sul web gira già una PlayStation 6 immaginata proprio dall’intelligenza artificiale, ma in casa Sony bolle già qualcosa in pentola?

"Non ho nulla da commentare su questo".

Sei anche presidente di IIDEA, come va l’industria videoludica in Italia?



"L'industria videoludica è in ottima salute sia la parte mobile che la parte console. Entrambe continuano a crescere. Lo scorso anno abbiamo toccato quasi 3 miliardi di Euro. Credo che quest'anno potremo finalmente superare il tetto dei 3 miliardi. Fondamentalmente trainati dal mercato dell'hardware e quindi delle console finalmente disponbili ma anche grazie allo sviluppo del segmento mobile che sempre più pare ingaggiare una popolazione italiana che per un terzo più o meno gioca tutti i giorni".

Chi è Marco Saletta.

Già General Manager di Sony Interactive Entertainment Italia da aprile 2012, Marco Saletta è entrato in azienda nel 2010, nel ruolo di Direttore Vendite.

Nei 17 anni di carriera precedenti all’ingresso in SIE Italia ha maturato una nutrita esperienza nel settore del Largo Consumo. Marco ha infatti iniziato il suo percorso professionale nella divisione Ice Cream & Frozen Food del gruppo Unilever, dove ha lavorato dal 1993 al 2004, con vari incarichi nelle direzioni marketing e vendite. Dal 2004 al 2010 ha proseguito la sua esperienza nel Largo Consumo presso la S.p.A. Birra Peroni, società del gruppo SAB Miller, ricoprendo ruoli di Sales Director sia del canale Out Of Home che della GDO.

Sin dall’ingresso in azienda nel 2010, Saletta ha portato in SIE Italia la sua vasta esperienza commerciale. L’approccio manageriale, fortemente orientato all’analisi dei dati e allo studio del mercato, ha contribuito in maniera fattiva al successo della console PlayStation®4 (PS4™) in Italia e al consolidamento del brand nel nostro Paese. Marco Saletta è nato a Roma, dove ha sempre vissuto e si è laureato in Economia presso l'Università LUISS di Roma nel 1992.