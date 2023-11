Nexode 100W, da Ugreen la stazione di ricarica definitiva

A bordo della stazione di ricarica - che può essere installata su una scrivania ma può diventare un fedele compagno di viaggio ad esempio nelle trasferte di lavoro - troviamo due porte USB-C (le USB “piccole” che possono caricare smartphone, cuffie, pc - anche il nuovo iPhone 15), una porta USB-A (quella tradizionale) e un tappetino magnetico di ricarica compatibile con lo standard MagSafe e con la tecnologia Qi 15W wireless charging per ricaricare prodotti compatibili con la ricarica magnetica. Tappetino che può sollevarsi verso l’alto e che può fungere anche da supporto per il nostro telefono.

Le caratteristiche tecniche

Nonostante le sue dimensioni ridotte, l’adattatore grazie al suo protocollo di ricarica veloce GaN e a una potenza di 100W può ricaricare in maniera super-veloce un laptop, uno smartphone, un tablet, delle cuffie. La stazione di ricarica è dotata della più recente tecnologia GaN II e di rilevamento intelligente della temperatura per tenere sotto controllo i consumi energetici e garantire, allo stesso tempo, che i dispositivi vengano caricati in modo sicuro ed efficiente. A bordo troviamo anche “Thermal Guard”, una funzionalità che misura la temperatura 800 volte al secondo e protegge i dispositivi da cortocircuiti o sovraccarichi. Nella nostra prova siamo rimasti molto soddisfatti e non abbiamo riscontrato elementi negativi. Si acquista online a circa 170 euro.