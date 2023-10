Xiaomi, la prova completa del nuovo smartphone 13T

Con le fotocamere posteriori di Xiaomi 13 T è possibile registrare video in 4k a tutte le lunghezze focali.

Tutte le novità di Xiaomi 13T Series



“Troviamo tutte le caratteristiche che potremmo aspettarci da un flagship - spiega a Sky tg24 Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia - a partire dal processore da 4 nanometri per garantire le performance, fino ad esempio alla certificazione IP68 che lo rende resistente ad acqua e polvere per passare poi a quella che è la vera innovazione tecnica secondo noi degli ultimi anni: la ricarica rapida che ci permette di cambiare il rapporto che abbiamo con lo smartphone e con la sua batteria. Per finire, per chi ha bisogno di più storage abbiamo delle configurazioni che arrivano fino a 1T”.