Elite 10 e Elite 8 Active: arrivano le nuove cuffiette firmate Jabra

Per l’inizio della stagione autunnale la danese Jabra, società che presenta sempre prodotti audio innovativi e di ottima qualità, ha presentato due nuovi modelli di cuffie, simili anche se diversi tra loro: le Elite 10 (le cuffie “più avanzate per il lavoro e la vita”) e le Elite 8 Active (le cuffie “più resistenti”). Le abbiamo portate con noi in vacanza, andiamo a conoscerne tutte le caratteristiche.

Jabra Elite 10

Jabra Elite 10 Le Elite 10 sono le cuffie più avanzate che Jabra possa offrire al momento. Offrono un suono pieno e immersivo e, nelle nostre prove, si sono comportate sempre alla perfezione. Presente la tecnologia di Suono Spaziale con Dolby Head Tracking che crea un ambiente audio tridimensionale all’interno del quale muovere la testa per "muoversi" insieme all’audio. A livello di vestibilità sono molto comode, entrano nelle orecchie senza fare eccessiva pressione e si adattano alla maggior parte delle persone grazie alla tecnologia EarGel creata con la scansione, da parte di Jabra, di oltre 62mila tipi diversi di orecchie. Possiamo confermare di averle indossate per un viaggio in treno di sei ore e di esserci dimenticati di averle. A proposito di treno, queste cuffie offrono una cancellazione del rumore che Jabra definisce “migliorata” grazie alla tecnologia proprietaria Advanced Active Noise Cancellation. Dobbiamo dire che però nella nostra prova non ci ha lasciati pienamente soddisfatti: in un treno affollato – certo si tratta di un test abbastanza estremo - non sono riuscite a eliminare le urla e i pianti dei bambini e i rumori della galleria, che in alcuni casi hanno sovrastato l'ascolto dei nostri podcast. Le Elite 10 si comportano molto bene anche durante telefonate, riunioni virtuali e videochiamate: questo grazie a sei microfoni in grado di catturare in modo cristallino la nostra voce eliminando i rumori di fondo. A livello di batteria la casa madre promette fino a sei ore di utilizzo e 21 ore aggiuntive con la custodia. Le Elite 10 sono dotate di Bluetooth Multipoint per connettersi a due dispositivi contemporaneamente. Attraverso l’app di Jabra è possibile impostare la pausa automatica se togliamo le cuffie, la risposta automatica alle chiamate, l’attivazione del silenzioso se togliamo le cuffie durante una chiamata, il comportamento dei tasti laterali, controllare l’assistente vocale.

Infine, le cuffie sono certificate con rating IP57 per resistenza ad acqua. Colori: cacao, crema, nero lucido, nero opaco, nero titanio. Prezzo di listino 250 euro.

Jabra Elite 8 Active