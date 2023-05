Jabra Speak2 75 porta una sala riunioni in tasca

Jabra, azienda danese famosa per le sue soluzioni audio ha presentato un prodotto molto interessante chiamato Speak2 75, ideale per il lavoro ibrido. Si tratta di un altoparlante vivavoce smart, molto simile a quelli che si trovano al centro delle sale riunioni, in grado di migliorare l’audio dei nostri meeting, delle telefonate e delle videochiamate. Compatibile sia con i pc che con gli smartphone, l’abbiamo usato per circa due mesi per fare le nostre riunioni e l’abbiamo trovato molto utile. Ecco tutte le caratteristiche.

Che cos’è e come funziona

Partiamo da un dato: la maggior parte delle riunioni adesso si svolgono o completamente da remoto o in modalità ibrida (cioè alcune persone in ufficio, altre collegate da altri uffici, da casa, dal treno e così via). Succede anche da noi in redazione a Sky TG24. L’idea di Jabra è stata, dunque, quella di progettare un vivavoce fatto per il mondo lavorativo moderno in grado di offrire un audio ad alta risoluzione e migliorare il nostro parlato. In particolare, Speak2 75 è un prodotto di forma rotonda leggero e comodo da trasportare che, collegato a un pc o a uno smartphone, è in grado di trasmettere un audio di alta qualità ma anche di far sì che la nostra voce arrivi chiara, naturale e cristallina, grazie a una tecnologia all’avanguardia per la normalizzazione del livello vocale e di microfoni di ultima generazione beamfoaming che eliminano i rumori di fondo. Il modello 75, top di gamma della serie, tra l’altro offre un anello che si illumina in base alla qualità della nostra voce, fornendoci un colpo d’occhio immediato. A bordo troviamo anche un altoparlante da 65mm; il prodotto si collega o tramite cavo USB-A o USB-C (integrato proprio all’interno del corpo dell’altoparlante) oppure in modalità wireless tramite il Bluetooth (presente anche un adattatore USB). Supportate tutte le principali app per le riunioni, da Zoom a Microsoft Teams a Google Meet, solo per citare le più utilizzate.

La nostra esperienza, disponibilità e prezzi

Ci siamo trovati molto bene a usare Speak2 75 durante le nostre riunioni, l’audio si sente davvero bene anche quando in conversazioni ci sono più persone che parlano contemporaneamente. Sulla ghiera troviamo un tasto di accensione, il tasto per terminare o rifiutare una chiamata, quelli del volume, quello per silenziare il microfono, quello per rispondere a una chiamata e anche un tasto specifico per attivare Microsoft Teams. Abbiamo trovato utile la ghiera che si colora di rosso o di verde in base alla qualità del nostro audio (durante le nostre prove si è illuminata di rosso quando ci siamo allontanati troppo dal microfono). Comoda anche la custodia in tessuto che permette di inserire Speak2 75 nello zaino senza rovinarlo. Molto buone e utili le app per laptop o per smartphone che permettono di gestire tutte le impostazioni del prodotto, compreso un equalizzatore per modificare la resa audio. Buona, infine, la durata della batteria che ci ha permesso di lavorare per circa tre settimane senza ricaricare. Difficile trovare un lato negativo durante la nostra prova: forse l’unica cosa che ci è piaciuta di meno è che i tasti quando lo speaker non è in funzione non sono illuminati, quindi se ad esempio vogliamo premere il tasto per accedere a Teams dovremo “ricordarci” la sua posizione, oppure premere “a caso” per far accendere tutti i pulsanti. Speak2 75 è venduto al prezzo di 339 euro (ma sono presenti, nella stessa linea, prodotti anche più economici).

Pro e Contro

PRO

Ottimo sistema audio

Molte possibilità di connessione sia a pc che a smartphone

CONTRO