TechBBQ, a settembre il cuore dell'Innovazione batte a Nord

Le strade e i canali di Copenaghen sono animati in questo periodo dell'anno non solo da ciclisti e turisti, ma anche da startupper e investitori da tutto il mondo che si danno appuntamento al TechBBQ, una tech conference che è riuscita nell'impresa non semplice di unire il piacere tutto danese delle piccole cose, con le discussioni sul futuro della tecnologia.

I numeri e i temi

7.500 persone, 1.000 investitori, 3.300 startup che nel corso del Techbbq hanno discusso di intelligenza artificiale e finanza digitale, ma anche della responsabilità dei giornalisti e dei media nel raccontare le innovazioni. Si è ha parlato del rapporto fra il tema caldissimo dell'intelligenza artificiale con le neuroscienze, che sta ridefinendo il marketing di oggi. Ma anche la relazione fra sesso e tecnologia, un tema di scottante attualità, per la facilità di accesso che hanno i giovanissimi oggi al porno online. Si è affrontato il tema della rinascita dell'agricoltura grazie alla robotica e del Biohacking, come utilizzare la biotecnologia non solo per il benessere mentale ma anche per rallentare l'Invecchiamento, con l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai dati della ricerca biotecnologica.

Una occasione di Networking

E al centro di tutto il networking, con la possibilità di incontrare qui nuove collaborazioni e alcune delle menti più brillanti del mondo tech, che hanno trasformato la capitale danese per qualche giorno nell'epicentro dell'innovazione.