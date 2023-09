Da Nilox ecco l’Acqua Scooter a tre velocità

Il dispositivo, a batteria, ha due motori ed è ideale per chi fa snorkeling o si vuole divertire in spiaggia

Durante l’estate abbiamo provato l’Acqua Scooter dell’italiana Nilox: si tratta di un dispositivo a batteria che, grazie a due motori, è in grado di trainare chi lo sta usando in acqua e sott’acqua.

Le caratteristiche

L’Acqua Scooter Nilox è dotato di tre velocità, può essere utilizzato fino a una profondità massima di 30 metri e ha un’autonomia di 30 minuti circa (autonomia che cala però in base alla velocità). La batteria agli ioni di litio è estraibile. Muoversi in acqua è molto semplice: lo scooter ha due motori, uno a destra e uno a sinistra, e due pulsanti: se si premono entrambi lo scooter naviga dritto, se vengono premuti singolarmente gira dalla parte che si seleziona; infine premendo più volte il pulsante di destra si può cambiare velocità. Per fermare l’Acqua Scooter basta rilasciare i pulsanti, ma purtroppo il motore si ferma solo dopo un paio di secondi e così l'arresto non è immediato. Il suo peso è di 3,5 Kg, galleggia se abbandonato e ha uno slot al cui interno è possibile installare una action cam.

Le nostre impressioni, disponibilità e prezzi

Il prodotto a nostro avviso può essere utile a chi ama andare sott’acqua, a chi fa snorkeling e in generale a tutti coloro che vogliono divertirsi in spiaggia. L’Acqua Scooter di Nilox costa 400 euro.

Pro e Contro

PRO

Leggero e semplice da utilizzare

Galleggiante

CONTRO