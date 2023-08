Reno10 Pro è il nuovo smartphone di OPPO: ecco la nostra prova

La linea Reno di OPPO si aggiorna e arriva alla versione 10 confermando un design sottile e leggero e un prodotto come sempre performante e interessante. Protagonisti della nuova serie, Reno10 e il top di gamma Reno10 Pro , oggetto della nostra recensione: l’abbiamo portato con noi in vacanza e utilizzato sia per svago che per lavoro. Ecco com’è andata.

Le caratteristiche principali

OPPO Reno10 Pro a prima vista è uno smartphone sottile e molto leggero: pesa infatti 185 grammi ed ha uno spessore di meno di 8 millimetri. L’abbiamo trovato comodo anche da trasportare in tasca ma a causa dei suoi bordi arrotondati 3D consigliamo l’uso con una cover per evitare che scivoli dalle mani. Disponibile nelle colorazioni Glossy Purple (quella che abbiamo provato noi) e Silvery Grey, presenta uno schermo curvo da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e il supporto fino a un miliardo di colori. Scendendo nel tecnico, Reno10 Pro è gestito da un chip Qualcomm Snapdragon 778G octa-core, una memoria Ram da 12 gigabyte (con Dynamic Computing Engine che migliora la velocità di accesso alla memoria) espandibili via software fino a 24 e a 256 giga di spazio di archiviazione. Nel complesso possiamo confermare che app e giochi sono risultati fluidi, veloci e performanti anche con numerosi processi aperti contemporaneamente. Molto buono anche il comparto energetico: all’interno del telefono troviamo una batteria da 4.600 mAh gestita, spiegano da OPPO, da un esclusivo Battery Health Engine e da un chip di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S4 che combina diverse funzioni tra cui ricarica, scarica, decodifica, reset, protezione. Nelle nostre prove abbiamo usato tranquillamente il telefono fino a sera, anche nelle giornate più impegnative, arrivando anche a 30-35 ore con un utilizzo limitato. Come sempre ci ha abituato OPPO, la ricarica è molto veloce: su questo modello troviamo la tecnologia SUPERVOOC FlashCharge che con caricabatterie da 80W incluso nella confezione ricarica il telefono da completamente scarico al 100% nella nostra prova in 29 minuti (in 10 minuti si supera il 40 per cento). Infine, sistema operativo ColorOS 13 basato su Android 13 come sempre molto completo con funzioni utili come lo schermo diviso in due o le finestre flessibili per visualizzare più app contemporaneamente o la barra laterale per accedere alle app più utilizzate. Peccato che alla prima accensione e configurazione vengano installati una decina di giochini non richiesti.