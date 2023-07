Ticwatch Pro 5, orologio smart e top di gamma di Mobvoi

Non fa tic tac come i classici orologi ma si chiama Ticwatch pro 5. È il nuovo orologio smart lanciato da Mobvoi, azienda leader nel settore dell'inteligenza artificiale e dell'integrazione hardware. Ecco le impressioni della nostra prova

TicWatch Pro 5 è il primo smartwatch dotato della nuova piattaforma indossabile Snapdragon W5+ di prima generazione. Ciò significa: rapido nei tempi di risposta, sensori versatili, algoritmi sanitari più accurati e una maggiore durata della batteria.

Le caratteristiche

Design classico con cassa circolare in alluminio dove spicca una corona centrale rotante che serve per scorrere all'interno dei menu. Nella parte inferiore troviamo invece i sensori per le tante misurazioni e l'attacco per la ricarica. Supporta le immersoni in acque libere fino a 50 metri. Pesa appena 44 grammi ma è solido da sostenere gli standard militari.

Il display, in vetro antimpronta, è molto tecnologico, infatti sono due sovrapposti. Il primo è un oled da1,43 pollici, l'altro è a bassissima potenza che rimane sempre visibile risparmiando energia.

La batteria in modalità smart dura quasi tre giorni, la ricarica è molto veloce: da 0 a 65% in soli 30 minuti.

Funzioni per tutti i gusti

Si va da quelle sportive per monitorare i vari allenamenti, a quelle sanitarie: battito, ossigenazione, respiro e qualità del sonno. Gli amanti dell'avventura apprezzeranno la bussola, il barometro e il gps. Ticwatch Pro 5 è basato sull'ultima versione di Wear OS di Google e permette di accedere a tante applicazioni dedicate.

Una volta connesso allo smartphone si ha tutto a portata di polso: quindi mail, chat e notifiche. In più si può rispondere alle chiamate sentendo e parlando attraverso lo smartwatch. Si possono vedere anche le foto dei messaggi e fare i pagamenti tramite NFC.

Oltre a essere smart è anche personalizzabile, nella scelta dei quadranti e nei colori del cinturino. Il prezzo è di 359 euro.