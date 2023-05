Sharp, un deumidificatore per migliorare la qualità dell'aria di casa

Un prodotto utile in casa per portare l'umidità a un livello adeguato. Facile da usare e silenzioso. Ecco com'è andata

La deumidificazione degli ambienti è sempre utile soprattutto in presenza di allergie. Molti allergeni come gli acari della polvere e la muffa, prosperano in ambienti umidi e quindi un deumidificatore può essere la soluzione per migliorare il comfort in casa.

A prova di cantina

La nostra prova si è concentrata su un luogo che sia d'estate che d'inverno è sollecitato dalla variazione delle temperature. Situazione che spesso se non monitorata può far apparire umidità e muffa sui muri. Una volta installato, basta semplicimente segliere la posizione e attaccare la spina, il gioco è fatto. Dal pannello di controllo posto nella parte superiore è possibile impostare il livello di umidificazione desiderato e il display a led indicherà in tempo reale i livelli di purificazione.