HONOR Magic5 Pro, fotocamera top e tanto altro

Per la presentazione del nuovo Magic5 Pro, HONOR ha pensato in grande: una giornata al vittoriale degli italiani, tra storia e tecnologia per illustrarci le potenzialità del nuovo Magic5 Pro. Un mix affascinante: una guida per scoprire fin nei dettagli la storia e il fascino del luogo, un fotografo di fama per far apprezzare al meglio le qualità dello smartphone

Fra acrobati del parkour e scenari mozzafiato abbiamo avuto modo di testare a fondo la combinazione di lenti del nuovo HONOR Magic5 Pro. È sempre difficile per un’azienda migliorare uno smartphone, soprattutto se il modello che va a sostituire è già un prodotto di riferimento. HONOR ci è riuscita con il nuovo Magic5 Pro, degno successore del 4, del quale è riuscita a migliorare persino il comparto fotografico che già era a livelli di eccellenza. Non è piccolo né leggero, il Magic5 Pro si fa amare per il suo display, per la rapidità con cui asseconda i nostri comandi, per la Magic UI leggera ed intuitiva, per l’autonomia e per le foto che restituisce in qualsiasi condizione, anche quelle più estreme, con tanta o poca luca: la leva dei top di gamma ha un nuovo leader insomma. Ma andiamo con ordine.

Le caratteristiche principali

Il processore è uno Snapdragon 8 Gen 2, potente e poco energivoro, e questo si sapeva, ma qui ha raggiunto livelli impensabili tanto che proprio l’autonomia diventa uno dei punti di forza di Magic5 Pro. Con la batteria da 5.100 mAh abbiamo smanettato addirittura per due giorni, difficile trovare di meglio anche perché con la ricarica da 66W si fa presto, ma non prestissimo come qualche concorrente con alimentatore da 100 e oltre, a rasserenare gli animi. Il display conserva i bordi curvi, form factor abbandonato ormai da molti top di gamma ma stiamo parlando di un LTPO con refresh rate a 120 hz, 1.800 nit di picco e risoluzione di 1.312x2.848, ottimo in tutte le condizioni di luce, anche sotto quella diretta del sole. Quanto di meglio si possa chiedere oggi. Rispetto al Magic4 è migliorata ulteriormente la sensibilità sui bordi: ora è praticamente impossibile far partire comandi involontariamente e l’andamento curvilineo accresce la sensazione di ampiezza e nitidezza. Ha un notch poco esteso e posto in posizione inusuale, tutto spostato a destra, che abbiamo imparato ad apprezzare soprattutto su contenuti quali film o sport perché posto lì l’occhio tende a farlo scomparire, abituandosi, in poco tempo. Il comparto memorie non teme confronti: 12 gb di ram, 512 di rom mettono al riparo da lag e ansia da spazi angusti.