PGA Tour, EA sports torna in buca con il golf

Il binomio tra EA sports e golf è di quelli che non tramontano mai anche se in mezzo c'è qualche pausa come quella del 2018. La causa? la non riuscita del titolo Rory Mcllroy Pga Tour. Ma Electronic Arts è tornata e lo fa in grande stile. La nostra recensione

Entrare in questo gioco è come stare sul green dell'Augusta Master alla conquista della mitica giacca verde. Merito della forza grafica e della'udio 3D messi al servizio del gioco.

La parola chiave di PGA Tour è giocabilità e semplicità. In teoria sarebbe un arcade ma in pratica districarsi nelle istruzioni non ci è sembrato facilissimo. Occorre gestire il colpo con levetta analogica sinistra, croce direzionale e stick destro. Una meccanica che ha un po' ha scontentato gli appassionati tanto che in casa EA si sono già messi al lavoro per aggiungere lo swing a 3 clik.

Ci sono 4 modalità di game, tre offline e una in connessione. La modalità carriera fa da regina, con la possibilità di creare da zero il personaggio e quindi il viaggio verso il circuito professionistico. Ma ci sono anche le partite veloci, i tornei fino a 16 giocatori o la modalità social per giocare contro utenti di tutto il mondo.

Con PGA Tour si possono giocare tutte le 4 major ufficiali, frutto delle licenze acquisite da EA sports. Non resta che prenere il joystick e andare in buca.