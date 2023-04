Chora Media, così lavora una "podcast factory"

Parole, voci, storie. In sintesi, un podcast. Siamo andati nella sede di Chora Media, nel centro culturale “Base Milano”, per vedere da vicino come lavora una cosiddetta podcast factory

Sempre più ascoltati e amati, i podcast sono uno dei fenomeni del momento. Abbiamo visitato la sede di Chora Media per scoprire come lavora una casa editrice audio e quali siano i nuovi sviluppi tecnologici che interessano il mondo del podcasting. Ne abbiamo parlato con Mario Calabresi, direttore e fondatore di Chora Media e con Luca Micheli, Head of Sound.

Chora Media, come lavora una casa editrice audio

“Chora è una podcast factory, cioè una casa editrice audio che quindi racconta storie con l'audio”, spiega Mario Calabresi, direttore e fondatore di Chora. “Si parte dal punto zero cioè dalla creazione di una storia o di una narrazione e poi si raccolgono tutti i materiali, li si sviluppa e poi si registra. Dopo c’è il sound design e alla fine divulghiamo i nostri lavori”. Un percorso lungo, dunque, dall'ideazione alla produzione di un podcast. Creare la giusta colonna sonora del podcast diventa fondamentale, come ci racconta Luca Micheli, Head of Sound di Chora Media: “Utilizzando le parole che ci sono nel racconto immaginiamo un contesto musicale nel quale avviene la scena”.

Lo studio di registrazione, dove tutto accade

Il cuore pulsante del processo creativo, dove tutto prende forma, è lo studio di registrazione. “Dopo aver registrato, c’è la post-produzione che in parte avviene in studio”, racconta Luca Micheli, “da qui inizia la fase creativa, per cui, rispetto al racconto e anche a come suona la voce cerchiamo di capire quali siano i timbri musicali più adatti”. Vale a dire, il sound del podcast. “La prossima sfida dal punto di vista tecnico e sonoro”, spiega Micheli, “sarà il suono immersivo, quindi il Dolby Atmos, una tecnologia che viene già utilizzata nei videogame e nei cinema”.

Podcasting, tra formazione e nuove professioni

Il pubblico che ascolta i podcast si sta ampliando, non solo in termini di numeri. Si appassionano ai podcast persone di tutte le età, che cercano nel podcasting informazione e intrattenimento. Un settore in continua espansione porta con sé anche nuove professioni specializzate. Così è nata la Chora Academy, il percorso formativo di Chora per far conoscere il mondo dei podcast e per acquisire gli strumenti del mestiere. “Non c’è solo chi deve essere capace di costruire la narrazione per dare vita a un podcast”, spiega Calabresi, “ma ci sono nuove professioni da considerare, come ad esempio quelle dei sound designer e anche di chi si occupa della parte comunicativa e distributiva”. Un lavoro di squadra, quindi, per arrivare, tassello dopo tassello, a quello che poi sarà un podcast.