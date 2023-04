Dalle tecnologie per il live-entertainment a quelle dell’information-technology, è il MIR la manifestazione di Italian Exhibition Group che riunisce tutti i maggiori protagonisti dell'industria dello spettacolo e dell'intrattenimento. L'edizione 2023 ha confermato che il settore è in ascesa di nuovo, lo dicono i numeri: +12% di presenze rispetto all'edizione pre-pandemia del 2019. La manifestazione riunisce i maggiori player di Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast. Attrazione di spicco per il pubblico di quest'anno a Rimini sono stati i due palchi attrezzati delle tecnologie audio, video e light esposte in Fiera e dove si sono alternate band musicali. L'altra è stata la Sound Arena dove ha preso vita il “Contest Colonne”, per un ascolto comparativo di alta qualità di sistemi audio a sviluppo verticale. Tante le soluzioni proposte per creare studi virtuali, oppure sale formative per i musei, e ovviamente luci-audio-schermi per la miglior esperienza per i grandi live-show.