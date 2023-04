CercaOfficina.it: le riparazioni auto diventano smart

CercaOfficina.it è una piattaforma che permette di ricevere in tempo reale preventivi personalizzati e prenotare online appuntamenti per il proprio veicolo, confrontando i preventivi delle diverse officine presenti nella propria città o nella propria zona.

Come funziona

CercaOfficina.it, ci spiegano, lavora con ogni tipo di veicolo. Attraverso un’interfaccia semplice è possibile confrontare i preventivi e anche prenotare servizi come tagliandi, revisioni ministeriali, acquisto o sostituzione gomme, check-up, interventi meccanici, di carrozzeria. Il tutto inserendo solamente i propri dati e la targa dell’auto: attraverso la targa, poi, il sistema sarà in grado di identificare marca, modello preciso, versione. Il sistema, quindi, invierà in tempo reale i preventivi dando la possibilità, senza impegno, di confrontare le officine in base a prezzi, distanza, recensione, servizi offerti e informazioni aggiuntive come ad esempio la presa e la riconsegna dell’auto o la possibilità di avere un’auto sostitutiva. Una volta scelta la struttura è possibile prenotare direttamente dal sito anche l’appuntamento. Non sono previsti né pagamenti anticipati né commissioni. Il sistema diventa, poi, anche una sorta di “Tripadvisor delle officine” perché è possibile lasciare commenti e recensioni aiutando, dunque, gli altri automobilisti.

Il nuovo round di investimento

CercaOfficina.it però non si ferma al mondo dei privati ma guarda anche al mondo delle imprese, piccole e grandi: attraverso la piattaforma Digifleet è in grado di gestire, riducendo i tempi e i costi, la gestione degli interventi di una flotta aziendale o di auto in car sharing; con la piattaforma insurtech Digiclaims, invece, è in grado di digitalizzare la gestione dei sinistri e minimizzare i tempi di liquidazione. L’azienda guidata da Marco Brusamolino, dopo quello di dello scorso dicembre, ha da poco varato un altro aumento di capitale di 1,7 milioni di euro che permetterà di aumentare gli investimenti in tecnologia con l’obiettivo di puntare su algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale e di incrementare le assunzioni di nuova forza lavoro.