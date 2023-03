Da UGREEN ecco il caricatore USB da viaggio

Caricare tutti i propri dispositivi, dal laptop al tablet, dallo smartphone alle cuffie, contemporaneamente e in qualsiasi continente. È l’obiettivo del caricatore GaN X 65W di UGREEN, società specializzata in accessori di alta qualità a prezzi abbordabili. Lo abbiamo provato.

Le caratteristiche principali

Il prodotto è ideale per chi viaggia e ha molti dispositivi da caricare. Di piccole dimensioni, è in grado di erogare una potenza complessiva di 65W tramite una porta USB tradizionale e due porte USB di tipo C, riuscendo a caricare contemporaneamente fino a tre dispositivi. All’interno della confezione oltre a una comoda custodia da viaggio troviamo tre adattatori: quello per la presa europea, per quella americana (valido anche per Canada, Messico, Cina e Giappone) e per quella inglese (valido anche in Irlanda, a Hong Kong e a Singapore). L’adattatore offre anche un livello di protezione contro i sovraccarichi, i corto circuito, il surriscaldamento e il sovravoltaggio. Il prezzo è di 56 euro.