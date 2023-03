RØDECaster Pro II, la prova della nuova console audio

La seconda generazione del RØDECaster porta con sé una migliore qualità audio, in una console all-in-one portatile, leggera e ancora più piccola. Non si tratta semplicemente quindi un aggiornamento, il RØDECaster Pro II è un prodotto completamente nuovo ma frutto dell'esperienza del suo predecessore, che ha avuto il merito di avvicinare il mondo dell'audio professionale alle persone comuni, o che potevano essere intimorite dalle interfacce audio dei mixer tradizionali.

Che cos'è e a chi è rivolto

Il RØDECaster Pro II è una console che permette di fare un salto di qualità nell'audio, non solo ai podcaster, ma anche ai live-streamer o a chiunque abbia bisogno di fare una regia audio in diretta, e anche ai musicisti, che vogliono registrare fuori da uno studio. Viene chiamata da RØDE console all-in-one perché ha tutti gli strumenti di uno studio professionale che lavora con l'audio, ma compressi in un unico strumento. La console, che è distribuita in Italia da Midimusic, ha un range di utilizzo che va da chi si avvicina per la prima volta all'audio, ai professionisti della musica. È uno studio audio portatile, perché leggero, dal design più compatto e che troviamo più elegante rispetto al suo predecessore: è grande all'incirca 30 cm e pesa meno di 2 kg, pertanto si può mettere in una zaino e portarselo dietro. Ma ha bisogno di una presa di corrente per poter funzionare.

L'importanza dei preamplificatori Aphex

La grande differenza rispetto al predecessore però è nella qualità audio, nettamente superiore, data dai nuovi preamplificatori Aphex, installati all'interno del RØDECaster Pro II, che restituiscono una qualità del suono tipica di uno studio di registrazione, ma con la flessibilità di utilizzarlo nelle più svariate situazioni. Noi stessi l'abbiamo testato per mesi, lavorando in mobilità in diversi luoghi e circostanze, senza perdere nulla della qualità di uno studio radiofonico. Infatti, i preamplificatori Aphex, uno dei più prestigiosi brand di amplificatori, che è stato acquisito da RØDE, valorizzano le qualità del microfono utilizzato e hanno un bassissimo rumore e un guadagno più elevato rispetto al precedente modello.

Le caratteristiche tecniche

La nuova console della Rode ha:



9 canali audio, 6 fisici e 3 virtuali;

4 uscite cuffie, di cui la prima ha più opzioni per la regia;

4 prese combo, dove si possono attaccare microfoni o strumenti musicali;

2 ingressi per le casse esterne;

Lo spazio per una scheda microSD, sulla quale si può registrare direttamente multitraccia o stereo;

Una doppia interfaccia USB-C per il collegamento di 2 computer o un hard-disk e un dispositivo mobile.

Lo smartphone si può comunque sempre collegare anche via Bluetooth per registrare le telefonate o trasmetterne l'audio. Noi abbiamo apprezzato l'interfaccia user-friendly del suo touchscreen a colori, grande quasi 14 cm, ad alta definizione e con feedback tattile, che rendono facile e intuitiva la regia.

Poi ci sono gli 8 iconici Smart-Pad colorati e personalizzabili, dove si possono caricare effetti sonori, transizioni e dissolvenze audio o comandi MIDI, e si può anche impostare l'illuminazione. Su questa console si possono utilizzare indistintamente sia microfoni della RØDE che di altre marche, cioè quello della RØDE non è un sistema chiuso, mossa non scontata e che abbiamo apprezzato. Il RØDECaster Pro2 si connette ad internet in Wi-Fi oppure con il cavo di rete, per uno streaming audio di altissima qualità e così da poter aggiornare o caricare software. La RØDE fornisce inoltre aggiornamenti del firmware ogni volta che risolve i problemi segnalati dagli utenti. Ha un processore audio quad-core che dà elevate prestazioni ed elabora velocemente le informazioni. Se dovessimo proprio essere pignoli, questo RØDECaster Pro II forse è ancora troppo grande. I 3 fader virtuali hanno assottigliato di molto la console rispetto alla precedenza, ma si potrebbe tagliare ancora un cm.

Il prezzo

Il prezzo del RØDECaster Pro II è più alto rispetto ad altre console audio, attualmente è di 729 euro, ma è giustificato dalle possibilità che offre. Ha infatti una quantità svariata di utilizzi: per le registrazioni ad esempio si possono attaccare 2 microfoni e impostarne uno sul canale destro e l'altro sul canale sinistro, per catturare un suono stereo più pieno. Oppure nello streaming si può usare un ingresso USB per collegare la console al computer dal quale trasmettere e all'altro ingresso USB ci si può collegare ad esempio alla chat vocale di Discord o ottenere altri suoni.

Le nostre considerazioni

Insomma, tirando le somme è molto più di una console audio, con funzioni che a livello broadcast avrebbero un costo almeno quattro volte superiore. E se un prodotto del genere rischia di essere troppo pieno di funzioni per chi ha semplicemente bisogno di un mixer audio, considerati i tempi con i quali la RØDE immette sul mercato questo genere di prodotti, se una persona decide di intraprendere il mestiere di podcaster o uno streamer di migliorare nell'audio, questo è il prodotto sul quale investire. Una curiosità, per concludere, nell'unboxing del prodotto ci troviamo oltre alla console, un cavo di alimentazione con un ingresso USB-C, un cavo extra Type-C, ma non il libretto d'istruzioni, solo un QR che conduce all'app, dove si trovano le istruzioni.

Pro e Contro

PRO

Tutte le funzioni di uno studio professionale in una console piccola e leggera

Design elegante e colorato che rende intuitiva la regia

CONTRO