OneBlade, la prova del rasoio elettrico smart di Philips

OneBlade di Philips è una linea di rasoi elettrici per il viso e per il corpo che si caratterizza per semplicità e efficacia d’uso e per la possibilità di poter radere la barba e i peli del corpo. Sono moltissimi i modelli disponibili, noi abbiamo provato il modello smart OneBlade 360 connesso e il modello OneBlade 360 Face+Body.

OneBlade 360 connesso: che cos’è e come funziona

OneBlade 360 connesso è un rasoio elettrico smart in grado di rifinire, regolare e radere la barba di qualsiasi lunghezza, tutto con un’unica lama costituita da un sistema a doppia protezione, ci spiegano, costituito “da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate” e con una tecnologia che offre movimenti estremamente rapidi (circa 6.000 tagli al minuto). La lama a può flettersi a 360 gradi e si adatta alle curve del viso, l’abbiamo trovata molto efficace e comoda da utilizzare e abbiamo trovato molto utile la possibilità di poterla usare in due direzioni, possibilità che velocizza la rasatura e la rende più efficace a nostro avviso. Il modello 360 connesso è anche un rasoio smart: attraverso l’app gratuita Philips Daily Care è infatti possibile attraverso la realtà aumentata provare i diversi stili di barba prima di effettuare la rasatura, per vedere prima – in una sorta di specchio virtuale – se fa al caso nostro. Utile e innovativa anche la possibilità, durante la rasatura, di poter visualizzare dal vivo le aree dove radere e di ottenere consigli. Attraverso l’app – che collega tramite Bluetooth smartphone e rasoio – è possibile anche controllare l’usura della lama e la durata della batteria, che avviene tramite connessione USB. Nel nostro caso, facendo la barba un giorno sì e un giorno no, abbiamo usato il rasoio con una carica completa per due settimane; la ricarica dura poco più di tre ore. Nella confezione è presente anche un pettine regolabile. Abbiamo trovato questo rasoio molto comodo da usare durante tutti i giorni e anche in viaggio. Impermeabile all’acqua, funziona anche sotto la doccia, e la pelle non necessita di essere pre-trattata con la schiuma (anche se forse è meglio sempre idratarla prima della rasatura). Il prezzo è di circa 60 euro.

OneBlade 360 Face+Body

L’altro prodotto che abbiamo provato è OneBlade 360 Face+Body: non si tratta di un prodotto smart perché non è collegato direttamente in Bluetooth all’app ma, rispetto al modello precedente, offre movimenti della lama molto rapidi (circa 12mila tagli al minuto) ed è efficace sia sul viso che sul corpo, anche addirittura sui capelli grazie al pettine in dotazione. In questo caso l’app Philips Daily Care si può utilizzare per ottenere consigli di rasatura ma non si collega al rasoio. Molto buona la durata della batteria. Il prezzo di OneBlade 360 Face+Body è di 58,99 euro. “OneBlade 360 – spiega Simone Marcucci, media, PR & influencer Marketing Manager di Philips Persona Health Italia, Israele e Grecia – è un prodotto ibrido, piccolo, maneggevole e innovativo, che riesce a soddisfare le diverse esigenze di stile, accompagnando ogni giorno le persone nelle proprie scelte di espressione. Ovunque, a casa, in viaggio, dentro o fuori la doccia – continua Marcucci – è l’alleato perfetto per esprimere sempre il proprio stile personale e oggi, grazie alla nuova lama 360, tutto risulta ancora più semplice e confortevole".

Pro e Contro

PRO

App e realtà aumentata per radersi con stile

Prodotto semplice da utilizzare ed efficace



CONTRO