Armonizzazione uomo-macchina, così cambia l’automazione industriale

Abbiamo visitato l’Innovation Lab di Omron per capire come la tecnologia e l’intelligenza artificiale possano far collaborare sempre di più uomo e macchina e far tornare l’operatore umano al centro dei processi di innovazione

Come sta cambiando il mondo dell’automazione industriale, quali sono i trend che caratterizzeranno i prossimi anni e come fare per portare una produzione sempre più verso la flessibilità, la scalabilità, la sicurezza? Per scoprirlo abbiamo visitato l’Innovation Lab di Omron, multinazionale giapponese che ha diverse divisioni tra cui una, molto importante, dedicata all’automazione industriale.

Armonia tra uomo e macchina

Cuore del pensiero di Omron è che l’automazione industriale, storicamente vista come un sostituto della manodopera, non deve diventare un semplice “rimpiazzo”, bensì uno strumento di collaborazione tra lavoratori e macchine, in una sorta di armonizzazione “che esalti le qualità umane incoraggiando l’autonomia individuale”. Con l’uomo, dunque, che torna al centro, come ci spiega Donato Candiano, Deputy General Manager e Sales Manager di Omron Italia: “Tutti viviamo in un contesto competitivo, estremamente volatile e incerto, con le crisi internazionali che impattano spesso direttamente a livello industriale. Per noi fare automazione nell’innovazione significa partire dai bisogni sociali, e quindi ad esempio valutare cosa significhi la carbon neutrality, la digital transformation, l’aspettativa dell’incremento di vita, e questo è alla base della nostra filosofia di innovazione. Per questo – continua Candiano – la fabbrica diventa sempre più autonoma e flessibile, non siamo più in presenza di produzione di grandi flussi ad altissime velocità bensì di una produzione sempre più personalizzata: lotti più piccoli, altissima varietà, sostenibilità ed efficienza nei costi”. E qui, ci spiega, entrano in gioco le tecnologie di Omron: “L’evoluzione del concetto di produzione flessibile – continua Candiano – prevede una fabbrica in cui la macchina lavora e collabora con l’uomo. L’uomo si sgrava di alcune funzioni che hanno un basso valore aggiunto e un alto rischio e si concentra sempre più sulle attività di funzionamento della fabbrica, con l’intelligenza artificiale in grado di aiutare e facilitare i processi mentre l’uomo torna protagonista, in maniera creativa, dell’implementazione di ulteriori innovazioni all’interno di questo processo”. Dunque, la macchina collabora con l’uomo e coesiste nello stesso ambiente.