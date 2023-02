Evolve2 Buds, gli auricolari di Jabra pensati per lo smart working

Abbiamo provato le nuove mini cuffie wireless targate Jabra. Ideate per le chiamate lavorative e non solo, le Evolve2 Buds possono connettersi a due dispositivi contemporaneamente. Tra gli aspetti più interessanti, la possibilità di personalizzare la propria esperienza audio tramite app

Si chiamano Evolve2 Buds, le nuove mini cuffie wireless targate Jabra. Dal design minimal ed ergonomico, questi auricolari sono pensati per lo smart working. Gli auricolari Evolve2 si presentano in una confezione composta da materiali ecosostenibili. Al suo interno possiamo trovare: le cuffie con la loro custodia, il cavo di ricarica e un set di adattatori in silicone per coprirle, garantendo così il massimo comfort per l’orecchio di qualsiasi utilizzatore. Gli auricolari Jabra Evolve2 si possono connettere a due dispositivi contemporaneamente. L’autonomia stimata delle cuffie è di circa 33 ore e il prezzo, da listino sul sito ufficiale Jabra, è di poco più di 300 euro.

Evolve2 buds: le cuffie con adattatore USB per ottimizzare la connessione

Oltre alle cuffie, nella custodia c’è anche un adattatore Bluetooth USB per connetterle al proprio pc, disponibile nei due standard USB-A e USB-C. L’adattatore è certificato per Microsoft Teams e altre app simili, ottimizzando quindi l’esperienza di videochiamata. Provandole, si ha subito la sensazione di essere isolati, anche quando, ad esempio, non è in riproduzione un file audio o una chiamata. Grazie al sistema MultiSensor Voice basato su una serie di algoritmi, gli auricolari sono in grado di isolare la voce dell’utilizzatore, riducendo i rumori di fondo. Inoltre, con la funzione di cancellazione dei rumori, ci si può immergere nelle parole del proprio interlocutore o in quello che si sta ascoltando.

Jabra Sound+ e Jabra Direct: le app per personalizzare l’ascolto

Per personalizzare la propria esperienza di utilizzo, Jabra propone due applicazioni: una per Pc chiamata Jabra Direct, e un’altra per smartphone, Jabra Sound+. L'interfaccia è simile, le funzioni invece sono le stesse. Dall’equalizzatore alla possibilità di attivare una serie di suoni per concentrarsi al meglio o rilassarsi, come i rumori bianchi o il rumore delle onde. Tra le altre opzioni disponibili sull’app, anche quella che offre la possibilità di personalizzare i comandi rapidi dei piccoli pulsanti posti su ciascuna cuffia, che però, dalle nostre prove, risultano molto sensibili al tatto.

Pro e Contro

PRO

Esperienza audio personalizzabile

Connessione a due dispositivi contemporaneamente

Connessione USB per migliori performance al pc

CONTRO