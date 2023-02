Innovazione, abbiamo visitato il nuovo Tech Hub di eDreams a Milano

eDreams ODIGEO, una delle più grandi agenzie di viaggi online e una delle maggiori società europee nel campo dell’e-commerce ha inaugurato, nell’ambito di un programma di espansione della sua rete di Tech Hub, un nuovo centro di innovazione a Milano. Lo abbiamo visitato in anteprima.

Il centro di innovazione

Il centro è stato completamente ideato per supportare il nuovo modello di lavoro ibrido, un po’ in ufficio e un po’ in smart working. Dislocato tutto su un piano in un edificio del centro di Milano, presenta oltre alle classiche postazioni di lavoro anche una zona caminetto, una cucina completa, una zona relax con biliardino, una nicchia insonorizzata da utilizzare come sala prove per gli amanti della musica, una biblioteca e, al centro, tra piante e divanetti, una sorta di agorà pensato come luogo di connessione per i dipendenti. Il Tech Hub, ci spiegano, è stato ideato pensando a un contesto in cui non è obbligatorio andare in ufficio tutti i giorni per lavorare, con postazioni prenotabili a turno e dove incontrarsi per riunioni o quando non si può lavorare in remoto (eDreams, tra l’altro, lo scorso anno è stata nominata dalla rivista Forbes come “una delle migliori aziende per cui lavorare”). Qui la lingua principale è l’inglese: l’azienda lavora su team distribuiti in tutta Europa con dipendenti di 46 diverse nazionalità. “La ragione per cui abbiamo scelto l’Italia per il nuovo Tech Hub - spiega a Sky TG24 l’amministratore delegato del Gruppo, Dana Dunne - è perché siamo in Italia da oltre vent’anni e siamo una delle principali aziende di e-commerce che operano nel Paese. E per questo ci è sembrato davvero naturale aprire qui un Tech Hub: stiamo crescendo rapidamente e Milano è un centro nevralgico nel campo dell’innovazione che vede transitare moltissimi talenti del tech”.