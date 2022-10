Erazer, i pc per giocare di Medion sbarcano in Italia

Medion, azienda tedesca tra i primi produttori di elettronica di consumo ha pensato a dei prodotti che garantiscono altissime prestazioni e fluidità anche per gamer esigenti e per chi per la prima volta si affaccia a questo mondo. I pc da gaming desktop e portatili Medion Erazer per soddisfare tutte queste esigenze montano i processori Intel Core di ultima generazione. Di assoluto livello anche la parte tecnica, come la disposizione delle porte e la gestione del raffreddamento, il tutto a favore di estrema affidabilità anche durante le sessioni di gaming più lunghe e intense. E poi grande attenzione ai monitor. Tutti i portatili Medion sono dotati di schermi nitidi e luminosi con risoluzione FHD e QHD, per garantire il massimo piacere di gioco in qualsiasi ambiente e situazione. Curata anche l'estetica, giochi di luci ed effetti grafici rendono il prodotto più accativante.