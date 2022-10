Urmet: con Neius applichiamo l’intelligenza artificiale alla sicurezza

La linea di telecamere di sorveglianza professionali della storica azienda torinese si contraddistingue per l’utilizzo di sofisticati algoritmi per gestire la sicurezza di uffici, negozi, aziende ma anche strade e trasporti

Urmet, storica azienda torinese specializzata in sistemi di sorveglianza e videocitofonici, ha recentemente presentato la nuova linea di telecamere professionali Neius, che si contraddistingue perché applica l’intelligenza artificiale alla videosorveglianza. All’interno del sistema è possibile trovare diversi tipi di telecamere adatte per un uso negli uffici, nei negozi, nelle piccole e grandi aziende ma anche (con la gamma NEIUS Platinum) nei trasporti e per la sicurezza urbana. E per lanciare le telecamere Urmet ha pensato anche a uno spot molto particolare.

Le caratteristiche principali e gli algoritmi intelligenti

La linea Neius è composta da telecamere e apparati di videoregistrazione “Total IP”, cioè che trasmettono dati sulla rete locale e su internet. Tra i punti principali, ci spiegano dall’azienda torinese, vi sono la resistenza a shock e agenti atmosferici, la qualità video fino a 16 megapixel, la visione notturna e l’analisi intelligente e comportamentale. Le telecamere Neius, infatti, integrano diversi algoritmi che permettono grazie al deep learning di allarmarsi o richiamare l’attenzione degli operatori, ad esempio, se una pxersona attraversa uno o due punti dell’angolo di visuale ma sono anche in grado di distinguere tra un uomo e un veicolo, di capire se un oggetto è stato perso o abbandonato, si possono allarmare se notano persone che corrono, se una folla si accalca in un certo punto, se qualcuno parcheggia in sosta vietata, addirittura se una persona cammina apparentemente su e giù senza meta, possono anche verificare se i dipendenti di un’azienda stiano tutti indossando il casco di sicurezza e possono cercare, nell’inquadratura, persone con gli occhiali, uomini, donne, giovani, bambini e così via. La versione Speed Dome può anche muoversi a 360 gradi e “inseguire” una persona o una macchina. Il sistema Neius utilizza un codec proprietario (S+265) che riduce di oltre il 30 per cento le dimensioni del flusso video garantendo un funzionamento sempre fluido e, tramite il software Neius Control, la gestione contemporanea fino a 512 telecamere. Infine, ci raccontano, sono compatibili con i principali sistemi terzi di videosorveglianza e sono sicure: Urmet ha lavorato con società esterne per rendere telecamere e firmware inattaccabili dall’esterno.