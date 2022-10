HOOBS: la "scatola magica" che unisce gli accessori della smart home

Il mondo della smart home si divide in diverse categorie: ci sono gli amanti dei prodotti Apple e dell’ecosistema HomeKit e chi preferisce usare quelli compatibili con Amazon Alexa o Google Home. Spesso però capita che non riusciamo a trovare un prodotto compatibile con il nostro accessorio preferito e allora siamo costretti ad utilizzare più ecosistemi per poterli governare. HOOBS - lo dichiariamo subito, non è un prodotto per tutti ma un accessorio per chi ha un minimo di dimestichezza con l’informatica - permette di collegare i propri accessori smart (telecamere, termostati, interruttori, etc) con il proprio ecosistema preferito, tra Apple HomeKit, Google Home o Amazon Alexa, in modo tale da rendere compatibili tutti gli accessori e farli funzionare correttamente “sotto lo stesso tetto”.

Come funziona HOOBS

HOOBS è una piccola scatoletta grande pochi centimetri che si collega alla rete domestica via Ethernet oppure via Wi-Fi e che si configura attraverso un’app per desktop o direttamente in un’interfaccia web via browser. HOOBS funziona tramite dei plugin (ve ne sono oltre duemila) che promettono di colmare il gap tra i sistemi di automazione domestica ed è basato su un Hub (la scatoletta, dunque), Bridge e Plugin. I Bridge permettono di collegarsi al proprio ecosistema preferito, i plugin permettono invece di configurare l’accesso ad ogni singolo accessorio della nostra smart home. HOOBS, ci spiegano, è un ecosistema sicuro e lavora solamente sulla rete locale, evitando dunque di fornire l’accesso della nostra “casa digitale” all’esterno.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

HOOBS è certamente un accessorio interessante. Nelle nostre prove dobbiamo ammettere di aver faticato un pochino per riuscire a connettere gli accessori alla nostra rete domestica, in alcuni casi andando a modificare anche dei parametri tecnici all’interno dell’applicazione: fortunatamente è presente una documentazione molto completa attraverso cui, con un po’ di pazienza, è possibile conoscere tutti i dettagli dell’interfaccia, capire la differenza tra Hub, Bridge e Plugin e capire come installarli e configurarli. Molto buono il database dove sono presenti, lo dicevamo, oltre duemila prodotti. Il prezzo di listino di HOOBS (si acquista online) è di 270 dollari, attualmente si trova anche in sconto.

Pro e Contro

PRO



Connette oltre 2.000 accessori agli ecosistemi Apple HomeKit, Google Home o Amazon Alexa

CONTRO