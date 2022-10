Con Amazon Kids Alexa diventa a misura di bambino

Quante volte sarà capitato di sentire il proprio figlio interagire in casa con Alexa, con quesiti su molteplici cose. E magari si è cercato di capire se questo tipo di interazione fosse sicura. Per questo Amazon Kids su Alexa sbarca anche in Italia, un servizio gratuito disponibile su tutti i dispositivi echo compatibili. Si tratta di un ambiente sicuro dove i bambini dai 3 ai 12 anni da soli o insieme agli adulti possono divertirsi.

Per controllare gli adulti avranno a disposizione una Parent Dashboard per personalizzare servizi e skill, le impostazioni per limitare il tempo di utilizzo e filtri per bloccare contenuti dannosi. Si può creare un profilo Bambino che consente ad Alexa di riconoscere la voce del minore e proporgli solo risposte correlate alla sua età. I bambini, inoltre, possono effettuare e ricevere chiamate e videochiamate esclusivamente con contatti autorizzati dai genitori.

E per salvaguardare la carta di credito, si possono bloccare anche eventuali acquisti non previsti. Per i più piccoli, Amazon Kids offre nuove skill educative e d’intrattenimento come "44 Gatti" e "Il gioco delle Winx" oppure "Curiosando con lo Zecchino d’oro" e "Impariamo a ballare con la youtuber Carolina".