Garmin Fenix 7 Solar, lo smartwatch ultratecnologico a ricarica solare

Un accessorio sportivo dalle molteplici funzionalità pensato per una vasta gamma di sport. Dotato di display touch, possiede una batteria in grado di durare più di un mese

L’ultimo imperdibile gioiello tecnologico per gli appassionati del fitness si chiama Garmin Fenix 7 Solar e si sta già facendo notare per le sue molteplici qualità. Lo smartwatch ultratecnologico è il primo della gamma ad essere dotato di display touch. Ma la sua principale caratteristica è un’altra, ed è probabilmente quella che lo rende più desiderabile in assoluto: la durata della batteria. Il Fenix 7 Solar può durare infatti per più di un mese senza essere ricaricato. Con tutte le funzionalità abilitate, promette di durare comunque quasi 20 giorni. Merito della tecnologia delle sue lenti a ricarica solare Power Glass, che sfruttano l’energia solare per prolungare la durata della batteria, potenziando le funzioni di allenamento.

Un’ampia gamma di attività sportive

Oltre alle caratteristiche che abbiamo anticipato, Fenix 7 Solar si contraddistingue anche per l’incredibile quantità di funzioni per il fitness. C’è veramente di tutto, dallo scialpinismo al surf, dall’arrampicata al golf. E poi ovviamente c’è anche la corsa. Lo smartwatch intelligente raccoglie informazioni e impara a conoscerti per fornirti consigli adatti per ogni allenamento. Il peso è di 79 grammi. Non pochissimo, rispetto alla media degli smartwatch, ma questo non è certo un orologio che si colloca nella media: le sue prestazioni massimizzate giustificano perfettamente un peso che resta comunque ottimale nella gestione dell’allenamento. Discorso simile per il prezzo, che parte da 799 euro. Non alla portata di tutti ma un accessorio come questo si rivolge soprattutto a chi si allena ad alti livelli e ricerca quindi il massimo della qualità. Lo schermo è di 33 millimetri di diametro, la risoluzione di 260 x 260 pixel. Fenix 7 Solar è dotato inoltre di un'ampia gamma di sensori e funzioni di tracciamento, dal monitoraggio della frequenza cardiaca a quello della batteria corporea, dal tracker del sonno al GPS, dalla bussola al termometro. Uno smartwatch dalle mille funzioni, con 16 gigabyte di spazio di archiviazione. La potenza di questo accessorio si misura anche sott’acqua: può resistere infatti alla pressione fino a una profondità di 100 metri.

Una storia lunga 10 anni

Lo smartwatch Garmin Fenix festeggia quest’anno il suo decimo anniversario. Lanciato nel 2012, si è evoluto negli ultimi 10 anni cercando di soddisfare sempre al meglio quelle che sono le esigenze degli appassionati di attività fisica outdoor. Non a caso, in questa decade Fenix si è ritagliato il primato di prodotto più popolare di Garmin. Accessorio amatissimo da atleti professionisti di tutto il mondo, il Garmin Fenix è apprezzato per le sue qualità anche dagli utenti comuni, persone attente alla propria salute e alla propria forma fisica. Tratti riconoscibili di questo accessorio, che si è evoluto negli anni, sono il design votato alle prestazioni, l’affidabilità e la fruibilità quotidiana.