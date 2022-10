Real Blue NC, la prova delle nuove cuffie di Teufel

Da Teufel, azienda berlinese specializzata in prodotti audio, arriva un’interessante novità: parliamo di Real Blue NC, cuffie ad archetto con cancellazione attiva del rumore. Le abbiamo testate per lavoro e per svago, ecco com’è andata.

Le caratteristiche principali

Le cuffie, over ear, sono comode da indossare, anche per diverse ore, e con un peso di meno di 300 grammi non appesantiscono e non stringono il volto. A bordo delle cuffie troviamo il pulsante di accensione/accoppiamento Bluetooth, il pulsante per la cancellazione attiva del rumore e un tasto multifunzione attraverso cui alzare e abbassare il volume, mettere in play o in pausa audio e video e rispondere alle telefonate. Buona la durata della batteria da 700 mAh, abbiamo utilizzato le cuffie per moltissime ore senza ricaricarle (si può estendere la durata disattivando la cancellazione del rumore), presente la compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Siri. La cancellazione del rumore (ANC) è in grado di annullare la maggior parte dei rumori che ci circondano. Nelle nostre prove in mezzo alla strada, nella redazione affollata o su una spiaggia con tanti bambini hanno fatto il loro dovere; cancellazione del rumore buona ma non totale nei nostri test sull’aereo o in metropolitana. L’annullamento dei rumori funziona anche se non stiamo ascoltando la musica, caratteristica che ci troviamo spesso ad attivare per concentrarci in luoghi rumorosi. Possibile impostare l’ANC anche su OFF oppure sulla modalità Trasparenza, per ascoltare in maniera amplificata i suoni circostanti (utile, ad esempio, se in aeroporto decidiamo a un certo punto di voler ascoltare gli avvisi sonori). Attraverso l’app di Teufel è possibile controllare la carica della batteria e eventuali aggiornamenti software, impostare la cancellazione del rumore, impostare lo spegnimento automatico, giocare con l’equalizzatore o attivare l’opzione ShareMe, per condividere la musica con altre cuffie Teufel compatibili.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

Che siano standard jazz, brani della classifica mondiale Spotify, podcast o riunioni di redazione l’audio restituito dalle Teufel Real Blue NC è sempre stato di alta qualità e ci ha soddisfatti, con bassi profondi, ottimi livelli alti e toni precisi. Tra le caratteristiche principali delle Real Blue NC, infatti, vi è una camera posteriore ventilata in grado di offrire un suono preciso e stabile. Nella confezione oltre alla custodia rigida sono presenti il cavo di ricarica da USB-C a USB-A e un cavo in grado di collegare le cuffie a una porta jack 3,5 mm (sempre più rare ormai da trovare). Tre i colori (Pearl White, Night Black e Steel Blue - quello che abbiamo avuto in prova), prezzo di listino molto concorrenziale: 230 euro (ma al momento si trovano in super-sconto sul sito).

Pro e Contro

PRO

Audio di ottima qualità

Comode da indossare anche per diverse ore

CONTRO