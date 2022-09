Amazfit T-Rex 2, lo smartwatch sportivo e indistruttibile

T-Rex 2 è un orologio dedicato agli sportivi e agli amanti dell'avventura. È costruito con materiali ultra resistenti e grazie alle sue molteplici funzioni è un ottimo compagno per allenamenti ma anche per monitorare la salute di chi lo indossa. Ecco la nostra recensione

Amazfit T-Rex 2, segni particolari: funzionale, leggero e indistruttibile. Il nome è già un programma, forte come un dinosauro. Pensate che ha superato i test militari e per farlo è stato lanciato con un razzo a circa 34,5 chilometri in orbita. Ha resistito a -64°C e ad una pressione dell'aria inferiore allo 0,2% di quella che si trova al livello del mare. T-Rex 2 è un orologio dedicato agli sportivi e agli amanti dell'avventura. Si possono tracciare oltre 150 attività sportive. Utile anche in acqua perché lo smartwatch resiste fino a 100 metri di profondità. Noi lo abbiamo testato in bicicletta, durante un'escurione sui Colli bolognesi.

App a portata di polso

Dopo aver scelto la sessione di allenamento, il Gps si collega in pochi secondi e poi via sui pedali. Durante l'attività si possono controllare tutti i parametri: tempo, distanza, tracciato e battito cardiaco. In più T-Rex 2 permette di importare percorsi personalizzati sull'app e visualizzarli direttamente sul display dell'orologio.

Oltre alle funzioni prettamente sportive ce ne sono altre come il controllo della saturazione del sangue, dei livelli di stress e del sonno.

Specifiche tecniche

Lo smartwatch monta il sistema operativo Zepp Os, Gps dual band, display Amoled da 1,39 pollici, una batteria molto efficiente da 500 mAh che dura fino a 24 giorni, e poi pesa poco più di 66 grammi. Putropppo non si può rispondere alle chiamate e sono pochi i colori disponibili. Il costo è di quasi 230 euro.

Pro e Contro

PRO

Funzionalità

Batteria

Materiali

CONTRO