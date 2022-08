Naumachia Network: i nostri ologrammi per connettere il mondo

Che cos’è un ologramma e cosa si può fare con l’olografia

Un ologramma viene creato attraverso una sorta di proiezione di una luce laser da una sorgente luminosa su una pellicola olografica (Naumachia utilizza tre diversi polimeri, un cristallo olografico, una pellicola e una rete olografica, a seconda della grandezza dell’installazione) e permette di ricreare a grandezza naturale e in tre dimensioni una qualsiasi figura umana o un oggetto o una rappresentazione grafica. Il tutto visibile ad occhio nudo, con una qualità altissima e senza l’utilizzo di occhiali o altri tipi di visore. E così, ad esempio, è possibile “teletrasportare” - solo per fare alcuni esempi - in un attimo un relatore dal proprio studio al palco di un convegno, realizzare una riunione attorno a un tavolo con colleghi collegati da diverse parti del mondo, portare un cantante in diretta contemporaneamente in città diverse, permettere a un docente universitario di spiegare un argomento dandogli la possibilità di immergersi all’interno, ad esempio, di un motore o del corpo umano. Tutte soluzioni che Naumachia è in grado di mettere in piedi attraverso software, hardware e il know-how dei suoi tecnici esperti.

La telepresenza

Naumachia è leader al mondo nel settore della telepresenza olografica. La telepresenza, per intenderci, permette ad esempio ad un esperto che si trova negli Stati Uniti di comparire su un palco in Italia interagendo praticamente in diretta con gli spettatori e gli altri relatori. Il tutto attraverso un kit molto semplice che gli viene recapitato a casa con un monitor pre-configurato, una telecamera e un telo verde di semplice installazione davanti a cui posizionarsi. Un ologramma può parlare con qualsiasi persona “reale” in maniera bi-direzionale (quindi può ascoltare e essere ascoltato), immerso nella realtà in cui si trova. A quel punto la persona che si trova collegata dal proprio studio potrà interagire, rispondere alle domande, vedere se la platea è interessata o annoiata, e così via. L’infrastruttura di Naumachia è pensata per essere minima e poco invasiva, può essere installata praticamente in qualsiasi contesto e, allo studio, c’è anche un Holotable, un tavolo dove poter far riunioni in telepresenza su qualsiasi piattaforma video. Tantissimi i partner che stanno lavorando, soprattutto dopo la pandemia, con Naumachia: Cisco, solo per fare un esempio, si è dotata nei propri Innovation Lab di hardware per far comunicare in maniera innovativa i propri dipendenti.