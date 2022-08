High Six, ecco il coltellino svizzero dei cavi di ricarica

Un portachiavi, un apribottiglie ma soprattutto un cavo di ricarica con sei diversi connettori. Stiamo parlando di High Six, un piccolo gadget, un “coltellino svizzero” dei cavi di ricarica che si è aggiudicato anche il premio iF Design Award 2022. A proporcelo è Vonmählen, società tedesca con sede a Luneburgo, vicino Amburgo, specializzata in accessori.

Le caratteristiche principali

Il cavetto - ospitato all’interno di un corpo in acciaio inossidabile che può fare anche da portachiavi e da apribottiglie - è semi-rigido, si richiude su se stesso grazie a dei magneti e offre, grazie ad adattatori che si staccano e riattaccano, fino a sei diverse combinazioni, con possibilità di ricaricare praticamente qualsiasi dispositivo. In un’estremità troviamo infatti una USB di tipo C e una USB tradizionale, dall’altra parte una USB di tipo C e un adattatore Lightning-Micro USB. High Six supporta una velocità di ricarica fino a 60W 3A e una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps. Leggero e compatto, pesa solo 32 grammi ed è lungo 6 centimetri. Disponibile in nero, argento, oro rosa e “All Black”, costa 30 euro.