Sony A90J, immagini e suono super. Ideale per PlayStation 5

Sony XR A90J per tecnologia e prestazioni è un vero pezzo da 90. A Now abbiamo provato la versione da 65 pollici, prezzo sul mercato 3.499 euro. Disponibili anche i formati da 55 e 83 pollici. Ecco la recensione

Per quanto riguarda il design, Sony A90J, è molto sottile e lineare. Sembra un quadro, quindi meglio installato a muro perché l'estetica delle staffe non ci ha convito fino in fondo. Non ha una soundbar a vista ma l'audio è moto buono, merito del Surface Acoustic Audio+.

La tv monta un pannello LG con risoluzione 4K che soddisfa gli standard HDR10, HLG e Dolby Vision. Il potente processore XR lavora molto bene. Di grande impatto alcune funzioni che ottimizzano non solo il dettaglio e i colori ma anche la gestione dei movimenti e la regolazione del contrasto. Immagini sempre pulite con una spiccata sensazione di tridimensionalità.

Caratteristiche e dotazioni

Quattro gli ingressi HDMI, tre porte USB, uscita digitale ottica, uscita mini-jack per le cuffie, connettori di antenna sat e digitale terrestre, slot per moduli CAM e porta di rete Ethernet. Non mancano connettività Wi-Fi e Bluetooth. Una delle porte HDMI è compatibile con video 4K a 120 Hz, ideale per gli amanti dei videogiochi e per i possessori di PlayStation 5. Il sistema operativo è il nuovo Google Tv. L'interfaccia è intuitiva e facile da usare. Telecomando con tutte le funzioni a portata di dito, e soprattutto, è retroilluminato.

Pro e contro

Pro

Immagini

Suono

modalità game

Contro