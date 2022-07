Proscenic, la prova del nuovo aspirapolvere P11 Smart

Proscenic è un’azienda cinese nata nel 2013 specializzata nel campo dei dispositivi per la casa intelligente. A NOW abbiamo provato l’ultimo nato: l’aspirapolvere P11 Smart la cui caratteristica, oltre a offrire una pulizia profonda, è quella di offrire un filtraggio a quattro stadi e una batteria di lunga durata. E ha anche, da acquistare separatamente, un interessante kit per la toilettatura degli animali domestici.

La confezione

Nella confezione oltre al corpo principale troviamo una spazzola elettrica per pavimenti con led che illuminano il terreno, una spazzola rotonda (da collegare al tubo di prolunga oppure direttamente al corpo principale) per pulire briciole, tavoli, armadi, una testina di aspirazione allungata utile per librerie, soffitti, spazi ristretti e difficili da pulire come tastiere del computer, una mini-spazzola elettrica anti-acaro per pulire divani, materassi e culle. A completare la confezione il kit di installazione della ricarica a parete che permette di riporre l’aspirapolvere a muro quando non la utilizziamo e di ricaricarla con semplicità. Chi non volesse installare il kit a parete può, invece, ricaricare la batteria estraendola dal suo alloggiamento e collegandola direttamente al cavo di alimentazione.

Le caratteristiche principali

L’aspirapolvere si accende e si spegne tramite grilletto (allo stesso modo dei modelli Dyson, per intenderci): con un click fa partire l’aspirazione, con un altro click la ferma. Sul display posto sull’aspirapolvere appaiono oltre all’indicatore di batteria informazioni sul tipo di aspirazione (minima, media, massima potenza) e eventuali indicatori di errore. P11 Smart è dotato di quattro tipi di filtraggio che agiscono contemporaneamente: a ciclone, HEPA, con filtro a spugna e con tubo di acciaio: la casa madre garantisce la cattura del 99,9 per cento di particelle. Motore da 450 W. Il dispositivo è dotato di otto batterie al litio da 2.200 mAh che lo rendono perfetto per case di medie dimensioni: utilizzando la potenza massima la batteria è in grado di durare, nella nostra prova, una decina di minuti mentre utilizzando la modalità normale riusciamo a pulire tranquillamente una casa di 100 mq. Proscenic garantisce anche, ci spiegano, “fino a 60 minuti di autonomia in modalità ‘eco’”. Una volta completata la pulizia per svuotare il serbatoio dello sporco basta aprire il suo sportellino. Attraverso l’app comandabile via Bluetooth, infine, è possibile monitorare in tempo reale le prestazioni dell’apparecchio, visualizzare il tempo di pulizia nelle diverse modalità, ottenere informazioni sulla sostituzione dei pezzi.