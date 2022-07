Folletto VKs7, senza fili e più intelligente

Grazie alla sua versatilità Folletto VKs7 è utile per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti, tappeti, materassi e imbottiti. È intelligente e "da solo" riesce a capire che tipo di superficie sta toccando così da selezionare la corretta aspirazione. Lo abbiamo provato a NOW, ecco la nostra recensione

Senza fili, leggero e con un motore potente. Ecco il nuovo Folletto Vk7S di Vorkerk.

Grazie all'aspirazione laterale raggiunge gli angoli più nascosti e con la funzione "Power Boost" anche le particelle più grosse non sono un problema. Lo sporco raccolto finisce all'interno del Filtrello Premium. Un sacchetto raccoglitore con tecnologia filtrante a tre strati, trattiene il 99,99% delle particelle garantendo a chi lo utilizza di non entrare più in contatto con la polvere. I filtrelli sono riciclabili fino all'80%.

Non solo aspirapolvere

Ma folletto Vk7s non è solo scopa: comprende la pulilava che permette di spazzare e lavare contemporaneamente qualsiasi tipo di pavimenti e con le spazzole, gli accessori e i prodotti dedicati si possono igienizzare tappeti, divani e materassi. La batteria ha una durata intorno ai 35 minuti, naturalmente tutto dipende da come si utilizza. Due ore per la ricarica completa. In più, grazie al display integrato, si è sempre aggiornati sul livello di carica del sistema. Interessante anche l'app per gestire impostazioni e avere consigli. Prezzo a partire da 850 euro.