Sicurezza, su iPhone, iPad e Mac arriva la modalità di isolamento

Dedicata a un numero molto ristretto di utenti come attivisti, dissidenti, giornalisti e tutti coloro che possono essere presi di mira da attacchi molto mirati, la nuova modalità permette di mettere ancora più al sicuro il proprio device. Vediamo come

Migliora ancora la sicurezza degli iPhone, degli iPad e dei Mac, soprattutto per un tipo di utenza molto particolare: quella degli attivisti per i diritti umani, i dissidenti, i giornalisti d’inchiesta, tutti coloro che potrebbero essere presi di mira da attacchi targettizzati e molto specifici. Apple ha infatti annunciato l’arrivo, con i prossimi aggiornamenti d’autunno dei sistemi operativi iOS 16, iPad OS 16 e macOS Ventura, di una nuova funzionalità in grado di offrire una protezione aggiuntiva personalizzata agli utenti che potrebbero essere a rischio di attacchi mirati. Funzionalità che si affiancherà a una sovvenzione da 10 milioni di dollari per sostenere la ricerca contro tali minacce.

Modalità di isolamento

Chiamata con il nome di modalità di isolamento, la nuova funzionalità è una protezione che potremmo definire “estrema” e che è adatta a un numero molto ristretto di utenti che affrontano quotidianamente minacce contro la propria sicurezza digitale. L'attivazione di questa modalità rafforza ulteriormente le difese dei dispositivi limitando drasticamente alcune funzionalità. Tra queste: il blocco degli allegati ai messaggi diversi dalle immagini, lo stop alle anteprime dei link, il blocco sul Web di alcune pagine con tecnologie web complesse (come JIT, Javascript just-in-time) mentre le richieste di servizio, incluse le chiamate FaceTime, vengono bloccate se l’utente non ha precedentemente inviato una chiamata o una richiesta. Inibite anche tutte le connessioni con cavo verso computer o accessori quando il dispositivo è bloccato. Infine, non è possibile installare profili di configurazione. La modalità sarà attivabile tramite il menu impostazioni di privacy e sicurezza alla voce modalità di isolamento.

Una sovvenzione contro le minacce

Apple ha reso noto che continuerà a rafforzare questo sistema e ad aggiungere nuove protezioni nei prossimi mesi. Inoltre per invitare alla collaborazione ha istituito una nuova categoria all’interno del programma Apple Security Bounty per premiare i ricercatori che trovano “buchi” nel sistema e che aiutino a migliorarlo (fino a un massimo di 2 milioni di dollari). Infine, Apple ha annunciato la concessione di una sovvenzione da 10 milioni di dollari per supportare tutte quelle associazioni che lavorano nel campo della cybersecurity e che combattono tutti i giorni i crimini informatici: sovvenzione che sarà concessa al fondo Dignità e Giustizia istituito dalla Ford Foundation, fondazione privata dedicata all'equità e alla giustizia sociale.