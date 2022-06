Technoprobe: ecco come testiamo i chip di tutto il mondo

Il Gruppo è il secondo produttore al mondo di Probe Card a livello mondiale: si tratta di dispositivi ad alta tecnologia che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il processo di costruzione. L’attività continua ad espandersi e il direttore generale lancia un allarme: abbiamo bisogno di dipendenti Condividi

In pochi sanno che alle porte di Milano, immerso in una valle verde a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, c’è un’eccellenza della tecnologia mondiale, un’azienda unica nel suo genere che svolge un lavoro fondamentale per il funzionamento di tutti gli apparecchi tecnologici che utilizziamo ogni giorno: Technoprobe. L’azienda nasce nel 1995 da un’idea del fondatore Giuseppe Crippa, che all’epoca lavorava in STM, e che decide, identificando nel Testing una branca che poteva crescere, di iniziare un’attività a livello famigliare utilizzando gli spazi disponibili in casa come la cantina o la soffitta. Dopo quasi trent’anni l’azienda è quotata in borsa, dà lavoro a 2.200 dipendenti (1.400 solo in Italia) ed è uno dei due riferimenti mondiali per i produttori di chip. Ad oggi, dunque, non c’è una sola azienda che progetta semiconduttori che non si rivolga a Technoprobe per realizzare interfacce per i test.

Un dipendente di Technoprobe al lavoro nella cosiddetta “camera bianca”

Cosa fa Technoprobe e che cos’è una Probe Card leggi anche Bill McDermott a NOW: ecco come cambia, con la tecnologia, il lavoro Alla base di qualsiasi apparato elettronico vi è il microchip, che è il cuore pulsante: si tratta di micro-componenti elettronici stampati su minuscole placche di silicio che rappresentano dei progetti tecnologici tutti diversi in base al prodotto su cui sono installati. La grande esigenza dei produttori mondiali è sapere se ogni singolo chip una volta stampato sul silicio funzioni correttamente: testare il chip prima che venga posizionato all’interno di un prodotto e sapere se funziona correttamente evita, infatti, un grande risparmio di tempo all’interno delle catene di montaggio. Ogni microchip ha bisogno di un progetto di testing ed è qui che entra in campo Technoprobe, che è una delle due grandi aziende mondiali in grado di testare praticamente ogni chip esistente. I progetti di testing di Technoprobe viaggiano di pari passo con i grandi produttori di microchip, che inviano all’azienda lombarda le specifiche di ogni nuovo prodotto. Sulla base di queste specifiche l’azienda realizza le cosiddette Probe Card, dispositivi ad alta tecnologia che inseriti in particolari macchinari, grazie a degli aghi che vanno a contattare il microchip, sono in grado di controllarne il corretto funzionamento. “Il lavoro che svolgiamo - ci racconta orgoglioso il direttore generale Roberto Crippa, figlio del fondatore - è di importanza fondamentale ed è certamente un asset importante per l’Italia: noi siamo, infatti, un anello indispensabile nella catena di distribuzione: mancando noi mancherebbe il 40-50% della produzione mondiale di elettronica, soprattutto quella ad alto valore aggiunto”.

Il 34% del personale Technoprobe è composto da donne e l’azienda ha un bisogno “disperato” di nuove assunzioni