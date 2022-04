Nuova app e nuove esperienze di acquisto, come cambia McDonald's

Come sta cambiando l’esperienza di acquisto all’interno dei ristoranti McDonald’s e quali sono le novità in termini di innovazione che la multinazionale americana sta introducendo in Italia? A guidarci è Paola Pavesi, Technology Director di McDonald’s Italia, che ha dato a NOW l’opportunità di “sbirciare dietro le quinte” della più grande catena di ristoranti al mondo. C’è un’app rinnovata che offre nuove e più veloci possibilità di acquisto sia nei ristoranti che nei McDrive, nuovi menu interattivi ma anche sistemi predittivi sulle vendite in grado di abbattere gli sprechi e di efficientare le cucine. Innovazioni che si inseriscono in un ampio piano di investimenti e innovazioni digitali.

La nuova app e il Mobile Order and Pay

Da alcuni anni e soprattutto dopo la pandemia è totalmente cambiato il modo in cui si acquista un panino da McDonald’s: prima si facevano le file alla cassa, adesso l’esperienza è più veloce e tutta automatizzata attraverso chioschi intelligenti che permettono di scegliere cosa mangiare, di pagare con carta di credito (i pagamenti in contanti sono ancora disponibili alla cassa tradizionale, ma sempre meno diffusi) e di ricevere comodamente al tavolo le pietanze ordinate. La stessa esperienza dei chioschi è arrivata adesso anche sull’app di McDonald’s, in un percorso - ci spiegano - verso una sempre maggiore multicanalità del business, con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità adattandosi alle esigenze dei clienti in base al momento e alle situazioni. Il nuovo servizio Mobile Order and Pay, all’interno dell’app, è attivo in oltre 530 ristoranti in Italia e permette di ordinare comodamente dal proprio cellulare quello che si vuole mangiare. Si può scegliere di pagare direttamente con la carta di credito o altri metodi di pagamento elettronici oppure si può andare in cassa per pagare in contanti. Dopodiché, sempre all’interno dell’app, si indica il numero del tavolo dove si è seduti e dopo pochi minuti si riceve il proprio vassoio. Non è tutto, tra le opzioni vi è anche la possibilità di ritirare il cibo già imbustato in modalità take away oppure di ricevere il cibo in modalità “Car side” direttamente al parcheggio (vedremo dopo i dettagli). L’app, ci racconta Paola Pavesi, nei primi tre mesi del 2022 è stata la più scaricata nella categoria Food&Drink e conta 3,5 milioni di utenti attivi al mese: all’interno è possibile anche trovare giochi, offerte personalizzate, novità, informazioni nutrizionali e così via.

Il servizio di “Car Side” e la nuova esperienza McDrive

Con la pandemia, ci spiegano da McDonald’s, si sono intensificati moltissimo gli acquisti in modalità take away. Oltre al tradizionale McDrive (dove si sfila con la macchina in un vialetto, si ordina e in pochi minuti si riceve il cibo direttamente dal finestrino) è stata introdotta in numerosi ristoranti la modalità "Car Side": si ferma l’auto in un parcheggio numerato dedicato, attraverso l’app si ordina il cibo e dopo pochi minuti un membro dello staff esce nel parcheggio a consegnare il sacchetto. Chi decide, invece, di ordinare il cibo attraverso le corsie del McDrive troverà installati dei nuovi menu board digitali: si tratta di paline video intelligenti che mostrano all’avventore un menu sempre più personalizzato in base all’orario, alla stagione, alla disponibilità in negozio, alle offerte.